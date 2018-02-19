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19февраля
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Зрителям программы «Благовещенск: инструкция по применению» вручили подарки

Зрителям программы «Благовещенск: инструкция по применению» вручили подарки

Программа «Благовещенск: инструкция по применению» в честь своего юбилея раздала подарки телезрителям. В течение месяца амурчане готовили поздравления для любимого проекта, выкладывали логотип БИПП из подручных материалов, рисовали гироскутер будущего. В эти выходные благовещенцы отвечали на вопросы викторины и участвовали в лотерее.

Победители конкурсов получили 10 подарков – снегоход, гироскутер, возможность принять участие в программе, поздравить близких в эфире и многое другое.

«Я нарисовала гироскутер будущего. Он был с кабиной, и описание прилагалось с рисунком. Я просила его на день рождения. Но на день рождения не получилось. И сейчас сбылось такое», – поделилась победитель розыгрыша программы «Благовещенск: инструкция по применению» Алина Суслеганова.

«Я получила сертификат на то, чтобы придумать тему "Инструкции" и поздравить нас с каким-то праздником. Так внезапно это», – сказала победитель розыгрыша программы «Благовещенск: инструкция по применению» Елена Григорьева.

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#жизнь #праздники #СМИ

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