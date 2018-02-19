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19февраля
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В Приамурье мужчина расплатился фальшивой купюрой с космодромом Восточный

В Приамурье мужчина расплатился фальшивой купюрой с космодромом Восточный
Фото: ufa1.ru

В Приамурье возбуждено уголовное дело по факту сбыта фальшивой купюры. Мужчина расплатился на автозаправочной станции новой банкнотой достоинством 2 000 рублей, на которой изображен космодром Восточный. Как оказалось, деньги были поддельные.

8 февраля в полицию поступило сообщение о том, что на АЗС, расположенной в селе Среднебелая Ивановского района, обнаружена купюра в 2 000 рублей с признаками подделки. В ходе проверки было установлено, что 8 февраля оператору станции для оплаты топлива неустановленным мужчиной была передана 2-тысячная купюра образца 2017 года. Полиция изъяла банкноту. Проведенное исследование показало, что купюра изготовлена не производством ФГУП «Гознак», а путем цветной струйной печати.

По данному факту 15 февраля было возбуждено уголовное дело. Постановление о возбуждении дела прокурор Ивановского района признал законным. Злоумышленнику может грозить до 8 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Амурской области.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    3 часа назад

    г. Циолковский настолько суров, что рабочие космодрома сами печатают заработную плату.

  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    Прога сбербанка на предмет определения фальшивок не работает, а объемный рисуночек появляется даже на ч/б отсвеченной копии....хаха три раза. Сейчас снова начнуться отказы в приеме этого фуфла....

  • Генрих VI

    Генрих VI
    2 часа назад

    Кстати, по поводу фальшивой купюры. Вспомнил случай, примерно десятилетней давности, когда "федералки" ещё не было и из Благовещенска мы добирались в основном по железной дороге. Благовещенск. Сидим в купе вагона, ждём отправления. Все знакомы друг с другом. Один рассказывает: "Слышали, в Благе появился новый вид мошенничества. В вагон поезда, перед отправлением забегаем мужик и просит разменять сто долларов. Находятся лохи, которые на это покупаются и меняют, а потом выясняется, что купюра - фальшивка. Но пока жертва спохватывается, поезд уже в пути".

    Ну, мы вежливо так покивали, дескать, бывают же простофили. И в этот момент дверь купе распахивается, влетает какой-то заполошный парень, а в руках у него... 100 долларов: "Мужики, "разбейте" стольник, долг надо срочно отдать!"

    Я никогда не слышал, чтобы люди так хохотали. На наш гогот сбежалось пол-вагона. Мы даже не заметили, куда подевался этот парень. В общем, веселья хватило до самой Тыгды.

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