В Приамурье мужчина расплатился фальшивой купюрой с космодромом Восточный

Фото: ufa1.ru

В Приамурье возбуждено уголовное дело по факту сбыта фальшивой купюры. Мужчина расплатился на автозаправочной станции новой банкнотой достоинством 2 000 рублей, на которой изображен космодром Восточный. Как оказалось, деньги были поддельные.

8 февраля в полицию поступило сообщение о том, что на АЗС, расположенной в селе Среднебелая Ивановского района, обнаружена купюра в 2 000 рублей с признаками подделки. В ходе проверки было установлено, что 8 февраля оператору станции для оплаты топлива неустановленным мужчиной была передана 2-тысячная купюра образца 2017 года. Полиция изъяла банкноту. Проведенное исследование показало, что купюра изготовлена не производством ФГУП «Гознак», а путем цветной струйной печати.

По данному факту 15 февраля было возбуждено уголовное дело. Постановление о возбуждении дела прокурор Ивановского района признал законным. Злоумышленнику может грозить до 8 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Амурской области.