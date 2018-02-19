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19февраля
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сегодня, 15:44 5

Благовещенец взял чужой телефон и перевел себе деньги через мобильный банк

Благовещенец взял чужой телефон и перевел себе деньги через мобильный банк
Фото: www.vnd12.ru

Житель Благовещенска, ехавший в междугородном автобусе, нашел чужой телефон, вошел на нем в мобильный банк и перевел с чужого счета на свой 7 000 рублей. После эту сумму он обналичил в банкомате и потратил.

Происшествие случилось в сентябре 2017 года в рейсовом автобусе сообщением Сковородино – Благовещенск. Как установил суд, пассажир обнаружил на полу сотовый телефон Lenovo, принадлежащий незнакомому ему соседу по салону. Подсудимый взял его, обнаружил на нем услугу «мобильный банк». На счету у хозяина телефона были деньги, и мужчина решил их похитить. Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдал, он перевел 7 000 рублей на счет своей банковской карты. После чего положил телефон на сиденье автобуса рядом с хозяином.

Далее, уже в Благовещенске, подсудимый через банкомат снял все похищенные им деньги и потратил их.

Поскольку совершенное преступление относится к категории средней тяжести, похититель ранее не был судим и полностью возместил ущерб уголовное дело прекратили и назначили судебный штраф в размере 5 000 рублей, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Просмотров всего: 1151

#криминал #происшествия #суды #технологии

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Комментарии
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  • EvgenZ

    EvgenZ
    4 часа назад

    эпический д...б

  • Tayn Skittle

    Tayn Skittle
    4 часа назад

    Не умеешь воровать не воруй!

  • Yany

    Yany
    3 часа назад

    Дорвался до технологий )))

  • Johnny_B

    Johnny_B
    3 часа назад

    т.е. этот долбоящер абсолютно не в курсе, что на его лицевой счет имеется договор в банке со всеми его метриками, адресами и телефонами?

  • батарейка

    батарейка
    22 минуты назад

    А как же пароль сбербанка?

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