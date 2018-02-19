Благовещенец взял чужой телефон и перевел себе деньги через мобильный банк

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Житель Благовещенска, ехавший в междугородном автобусе, нашел чужой телефон, вошел на нем в мобильный банк и перевел с чужого счета на свой 7 000 рублей. После эту сумму он обналичил в банкомате и потратил.

Происшествие случилось в сентябре 2017 года в рейсовом автобусе сообщением Сковородино – Благовещенск. Как установил суд, пассажир обнаружил на полу сотовый телефон Lenovo, принадлежащий незнакомому ему соседу по салону. Подсудимый взял его, обнаружил на нем услугу «мобильный банк». На счету у хозяина телефона были деньги, и мужчина решил их похитить. Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдал, он перевел 7 000 рублей на счет своей банковской карты. После чего положил телефон на сиденье автобуса рядом с хозяином.

Далее, уже в Благовещенске, подсудимый через банкомат снял все похищенные им деньги и потратил их.

Поскольку совершенное преступление относится к категории средней тяжести, похититель ранее не был судим и полностью возместил ущерб уголовное дело прекратили и назначили судебный штраф в размере 5 000 рублей, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.