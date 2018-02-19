В соцсетях возмутились значительному росту зарплат в больнице Благовещенска

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В Инстаграме губернатора Амурской области появилась жалоба от пользователя на ситуацию с зарплатами в Благовещенской городской клинической больнице. Мужчина сообщил, что младшему персоналу значительно повысили зарплату, при этом среднему звену – совсем незначительно, что несправедливо.

По его словам, санитарки больницы за январь получили зарплату в среднем от 30 тысяч до 35 тысяч рублей. Медсестры за тот же месяц – в среднем от 20 тысяч до 25 тысяч рублей.

«Любопытно, что в квитке у санитарки появилась категория: интенсивность (указ) сумма: примерно около 10 000 рублей, а у медсестер в квитке тоже категория: интенсивность (указ) сумма: 275 рублей», – отмечает пользователь. Он написал, что руководство больницы пообещало, что среднему персоналу придет дополнительная сумма за январь.

«Через несколько дней после зарплаты нам пришло всем ровно по 2 000. Это, конечно же, очень хорошо, ничего не скажешь, но почему получилось так (не совсем справедливо)? Разве труд медсестры менее значим, чем труд санитарок? Мы, конечно, рады любым деньгам, но все-таки надеялись, что нам как-то равнозначно поднимут зарплату», – отметил он.

По словам пользователя, «весь средний коллектив написал бумагу, адресованную министру здравоохранения».

Руководство Благовещенской городской клинической больницы в ответ сообщило, что имел место технический сбой.

«Начисление заработной платы сотрудникам больницы осуществляется в программном продукте "1С: зарплата и кадры". При начислении заработной платы за январь 2018 года произошел технический сбой программы, в результате которого часть выплат стимулирующего характера отразилась в феврале 2018 года. При этом заработная плата за январь 2018 года сотрудникам выплачена в полном объеме в соответствии со сроками, отраженными в коллективном договоре учреждения.

В настоящее время в больнице проводятся мероприятия по устранению выявленной ошибки с целью отражения всех производственных выплат за январь в расчетном листке января 2018 года. Расчетные листки с 19 февраля будут переформированы и выданы всем сотрудникам.

Выплаты стимулирующего характера в учреждении осуществляются в соответствии с учетом выполнения критериев эффективности деятельности работников и фактически отработанного периода.

Указом президента РФ от 7 мая 2012 года (…) установлено обеспечение повышения к 2018 году средней заработной платы среднего и младшего медперсонала до 100 % к среднемесячному доходу от трудовой деятельности физлиц. По итогам за январь 2018 года средняя зарплата среднего и младшего медицинского персонала учреждения соответствует целевому показателю», – говорится в ответе руководства больницы.