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В соцсетях возмутились значительному росту зарплат в больнице Благовещенска

В соцсетях возмутились значительному росту зарплат в больнице Благовещенска
Фото: riaami.ru

В Инстаграме губернатора Амурской области появилась жалоба от пользователя на ситуацию с зарплатами в Благовещенской городской клинической больнице. Мужчина сообщил, что младшему персоналу значительно повысили зарплату, при этом среднему звену – совсем незначительно, что несправедливо.

По его словам, санитарки больницы за январь получили зарплату в среднем от 30 тысяч до 35 тысяч рублей. Медсестры за тот же месяц – в среднем от 20 тысяч до 25 тысяч рублей.

«Любопытно, что в квитке у санитарки появилась категория: интенсивность (указ) сумма: примерно около 10 000 рублей, а у медсестер в квитке тоже категория: интенсивность (указ) сумма: 275 рублей», – отмечает пользователь. Он написал, что руководство больницы пообещало, что среднему персоналу придет дополнительная сумма за январь.

«Через несколько дней после зарплаты нам пришло всем ровно по 2 000. Это, конечно же, очень хорошо, ничего не скажешь, но почему получилось так (не совсем справедливо)? Разве труд медсестры менее значим, чем труд санитарок? Мы, конечно, рады любым деньгам, но все-таки надеялись, что нам как-то равнозначно поднимут зарплату», – отметил он.

По словам пользователя, «весь средний коллектив написал бумагу, адресованную министру здравоохранения».

Руководство Благовещенской городской клинической больницы в ответ сообщило, что имел место технический сбой.

«Начисление заработной платы сотрудникам больницы осуществляется в программном продукте "1С: зарплата и кадры". При начислении заработной платы за январь 2018 года произошел технический сбой программы, в результате которого часть выплат стимулирующего характера отразилась в феврале 2018 года. При этом заработная плата за январь 2018 года сотрудникам выплачена в полном объеме в соответствии со сроками, отраженными в коллективном договоре учреждения.

В настоящее время в больнице проводятся мероприятия по устранению выявленной ошибки с целью отражения всех производственных выплат за январь в расчетном листке января 2018 года. Расчетные листки с 19 февраля будут переформированы и выданы всем сотрудникам.

Выплаты стимулирующего характера в учреждении осуществляются в соответствии с учетом выполнения критериев эффективности деятельности работников и фактически отработанного периода.

Указом президента РФ от 7 мая 2012 года (…) установлено обеспечение повышения к 2018 году средней заработной платы среднего и младшего медперсонала до 100 % к среднемесячному доходу от трудовой деятельности физлиц. По итогам за январь 2018 года средняя зарплата среднего и младшего медицинского персонала учреждения соответствует целевому показателю», – говорится в ответе руководства больницы.

Просмотров всего: 4259

#здоровье #работа #финансы

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Комментарии
Показать все (34) Обсудить на форуме
  • Пыжыков

    Пыжыков
    4 часа назад

    Нехило у нас работники швабры и тряпки живут! И работа творческая, пока шваброй машешь можешь жалобу в инстаграм губеру сочинить о своей нелегкой доле...

  • ФИО

    ФИО
    4 часа назад

    мда, похоже, скоро те, кто не жалуется будут получать меньше всех вне зависимости от сложности работы.

  • Rumpelstiltskin

    Rumpelstiltskin
    4 часа назад

    получается что юристы и бухгалтера, которые за свою вышку отчихлили не маленькие деньги, теперь меньше зарабатывают, чем санитарки )) им наверное нужно тоже начать жаловаться

  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    пусть наконец то получат по человечески

  • Сергей Васильев

    Сергей Васильев
    4 часа назад

    вредители. Враги народа.

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    Пыжыков

    Нехило у нас работники швабры и тряпки живут! И работа творческая, пока шваброй машешь можешь жалобу в инстаграм губеру сочинить о своей нелегкой доле...



    Пыжыков, а вы хотя бы у себя дома в течение месяца устройте ежедневную творческую уборку. Только регулярно накануне, для чистоты эксперимента, грязи натаскивайте, шелухи от семечек посыпьте, от дырокола "конфетти". И туалет до уровня "общественного" доводите - и так каждый день. Расскажите потом, как оно "шваброй машешь..." и т.д.

    *** я не об уровне оплаты, а о вашем пренебрежении к людям данной категории.

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    3 часа назад

    А мне нравится, что народ любит стучать!!!! Не отучились еще!!! Как у Довлатова: Я конечно понимаю, что Сталин убийца и палач, но...кто же тогда написал 4 миллиона доносов???....В русских живет и продолжает жить стукач и доносчик!

  • Мелисса

    Мелисса
    3 часа назад

    Братеевпусть наконец то получат по человечески


    Согласна.

    Вот знакомую встретила - она купила себе и ребенку обувь зимнюю, так радуется....

    Ведь у них не зарплата раньше была, а настоящее унижение.

    Тем, кто скажет: "Кто на что учился", отвечу: все профессии нужны, все профессии важны.

    После операций ведь не врачи, не медсёстры за больными ухаживают, а именно санитарочки. И мыть, и убирать кто-то должен. Почему же они, выполняя свою работу, должны существовать за чертой бедности?

  • Мелисса

    Мелисса
    3 часа назад

    Rumpelstiltskinполучается что юристы и бухгалтера, которые за свою вышку отчихлили не маленькие деньги, теперь меньше зарабатывают, чем санитарки )) им наверное нужно тоже начать жаловаться


    Не отчехляйте, поступайте на бюджет.

  • Stat

    Stat
    3 часа назад

    Пора уже инспекции по охране труда проверить начисление зарплат медицинским работникам в учреждениях области. А то слишком часто и практически во всех учреждениях здравоохренения области в ошибках по начислению зарплат "виноваты" не расчетчики и руководители, а программы типа 1С.... Не странно ли господа?

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    3 часа назад

    "...пора уже инспекции труда..."

    Короче, теперь Субботин народу неугоден!!! А ведь поднятие з/п именно с его подачи! Потому, что чувак пришел "от сохи"!

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    3 часа назад



    Руководство Благовещенской городской клинической больницы в ответ сообщило, что имел место технический сбой.



    Держите меня семеро.

  • Дарья Нестерова

    Дарья Нестерова
    2 часа назад

    А компания 1С не заинтересована в том, что "технический сбой" порочит деловую репутацию фирмы? Вот бы провести расследование регулярности сбоев программы.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Мелисса

    Братеев

    пусть наконец то получат по человечески



    Согласна. Вот знакомую встретила - она купила себе и ребенку обувь зимнюю, так радуется.... Ведь у них не зарплата раньше была, а настоящее унижение. Тем, кто скажет: "Кто на что учился", отвечу: все профессии нужны, все профессии важны. После операций ведь не врачи, не медсёстры за больными ухаживают, а именно санитарочки. И мыть, и убирать кто-то должен. Почему же они, выполняя свою работу, должны существовать за чертой бедности?


    Хм... Теперь санитарки получают так же, как и многие врачи.

    Зачем учились врачи по шесть и более лет, если не имея образования и ответственности можно получать почти столько же?

    Пора бы уже и врачам поднять!

    Хотя, всё равно получается Тришкин кафтан. В одном месте власть латает, в другом дыра образуется. (

    Только у "перспективных" топ-манагеров всё гладко и сладко!

  • ЛиСа

    ЛиСа
    2 часа назад

    З - зависть. Не занли б, какие зп у коллег и спали б спокойно, а так мучаются. Теперь у одних удержат и другим не дадут. Социализм.

  • Andrik Andrik

    Andrik Andrik
    2 часа назад

    Санитары тоже люди)

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    ЛиСа

    З - зависть. Не занли б, какие зп у коллег и спали б спокойно, а так мучаются. Теперь у одних удержат и другим не дадут. Социализм.



    С - справедливость!

    Хотя, о какой справедливости можно мечтать при российском капитализме?

    Хотели свободы? Лопайте ложками!

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    2 часа назад

    Вот и хорошо!хоть люди чуть приличные деньги за свой ТРУД !получат,пока рубль не рухнет в очередной раз

  • Сама справедливость

    Сама справедливость
    2 часа назад

    Итог будет такой:санитаркам срежут зарплату,мед.сестрам оставят прежнюю. И будут они друг друга люто ненавидеть.

  • Dmitiy

    Dmitiy
    2 часа назад

    Людей в этой ситуации возмутило не то, что санитарки получили больше, а то что медсестер опять хотят обмануть! В наше время все организации работают с компьютерными системами (банки, МВД, ПФРФ, налоговая, росреестр и т.д.). Ни разу нигде не было слышно, чтобы там что-то так фатально ошиблось!!! В банковской системе - миллиардные переводы между предприятиями, контракты и... НИКАКИХ ПРОБЛЕМ!!! Только в несчастной бухгалтерии Городской больницы - техногенный финансовый коллапс! Организаторам здравоохранения уже давно необходимо отвечать по совести за СВОИ ошибки! И не валить все на "...Это компьютер ошибся..". Такая отмазка работала лет 25 назад, когда обычные люди "компутеров" в глаза не видели. Говорить такую чушь современным людям - еще большее неуважение к сотрудникам, возникает ощущение, что людей считают за умственно отсталых.

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    2 часа назад

    Ошибки всегда в сторону уменьшения заработной платы...Странный сбой.

  • Пыжыков

    Пыжыков
    1 час назад

    Мелисса

    Братеев

    пусть наконец то получат по человечески



    Согласна. Вот знакомую встретила - она купила себе и ребенку обувь зимнюю, так радуется.... Ведь у них не зарплата раньше была, а настоящее унижение. Тем, кто скажет: "Кто на что учился", отвечу: все профессии нужны, все профессии важны. После операций ведь не врачи, не медсёстры за больными ухаживают, а именно санитарочки. И мыть, и убирать кто-то должен. Почему же они, выполняя свою работу, должны существовать за чертой бедности?


    В том то и дело что они за больными не ухаживают, они просто моют полы! Это обычные уборщицы!

    И в отличии от врачей и медсестер у них нет никакой ответсвенности!

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    1 час назад

    Пыжыков

    Мелисса

    Братеев

    пусть наконец то получат по человечески



    Согласна. Вот знакомую встретила - она купила себе и ребенку обувь зимнюю, так радуется.... Ведь у них не зарплата раньше была, а настоящее унижение. Тем, кто скажет: "Кто на что учился", отвечу: все профессии нужны, все профессии важны. После операций ведь не врачи, не медсёстры за больными ухаживают, а именно санитарочки. И мыть, и убирать кто-то должен. Почему же они, выполняя свою работу, должны существовать за чертой бедности?


    В том то и дело что они за больными не ухаживают, они просто моют полы! Это обычные уборщицы!

    И в отличии от врачей и медсестер у них нет никакой ответсвенности!



    .

    так значит они не врали,о том, что их собираются всех уволить после выборов и в уборщицы перевести

    ну, ясно

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    1 час назад



    .

    — Относительно персонала Благовещенской городской клинической больницы могу пояснить следующее: никакого сокращения в обозримом будущем там не планируется. Вчера я разговаривал с коллективом. В процессе разбирательства было принято решение об отзыве уведомлений. Все сотрудники больницы продолжат работать на прежних условиях, — заверил Андрей Субботин.

    .https://asn24.ru/news/society/46045/

    Правильно надо сначала истерику в инете закатить от "неравнодушных граждан" типо, а потом в уборщиц перевести санитарок на 10 тыров.

    .

    едрошавок надо в уборщицы устроить, чтоб по клавам не стучали в инсте у губера

  • Мелисса

    Мелисса
    1 час назад

    Пыжыков


    В том то и дело что они за больными не ухаживают, они просто моют полы! Это обычные уборщицы!

    И в отличии от врачей и медсестер у них нет никакой ответсвенности!


    Пишу о том, что видела сама.

    За мной ухаживали именно санитарки, без их помощи я даже с койки не могла подняться.

  • Best@

    Best@
    1 час назад

    Круто! А мы педагоги и в глаза не видим таких зарплат. Имея 2 высших образования, работая на полторы ставки, еле-еле в 20 тыс.умещаемся. А тут такая прибавочка и ещё стимулирующие по 10000! Мы о таких стимулах даже и не мечтаем. Нет, я не против, пусть получают, но тогда и все остальным добавить в соответствии с занимаемой должностью. А то не справедливо!Не понятно только почему медикам увеличивают з/плату до 70 тыс, а педагогам до 35 тыс. Чем мы хуже? Интересный подход! А если б не было бы учителей, преподавателей как бы все получали образование?!

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    1 час назад

    Из сборника обещаний Путина В.В.:

    Российский лидер Владимир Путин сообщил, что зарплата врачей в 2018 году должна достигнуть 200% от средней по региону. Об этом президент рассказал медикам в ходе встречи в новом перинатальном центре в Брянске.

    Владимир Путин отметил, что в настоящее время зарплата врачей составляет 180% от средних доходов по региону.

    По его словам, зарплата младшего и среднего медицинского персонала должна составить 100% от средней по региону. Владимир Путин отметил, что властям «удастся достичь этих показаний».

    Так Министр Здравоохранения Скворцова Вероника Игоревна, основопологаясь на майские указы Президента Владимира Владимировича Путина пояснила, какими будут минимумы заработных плат медикам к началу 2018 года в целом по всей России:

    Младший медицинский персонал От 30.000 рублей

    Средний медицинский персонал От 33.000 рублей

    Врачи От 66.000 рублей

    (!) И это МИНИМАЛЬНЫЕ

    сюда еще дв коэффициенты надо добавить

    Так что мало заплатили еще им

    *тренкальки

  • Мелисса

    Мелисса
    1 час назад

    Oldlord
    Мелисса

    Братеев

    пусть наконец то получат по человечески



    Согласна. Вот знакомую встретила - она купила себе и ребенку обувь зимнюю, так радуется.... Ведь у них не зарплата раньше была, а настоящее унижение. Тем, кто скажет: "Кто на что учился", отвечу: все профессии нужны, все профессии важны. После операций ведь не врачи, не медсёстры за больными ухаживают, а именно санитарочки. И мыть, и убирать кто-то должен. Почему же они, выполняя свою работу, должны существовать за чертой бедности?


    Хм... Теперь санитарки получают так же, как и многие врачи.

    Зачем учились врачи по шесть и более лет, если не имея образования и ответственности можно получать почти столько же?

    Пора бы уже и врачам поднять!

    Хотя, всё равно получается Тришкин кафтан. В одном месте власть латает, в другом дыра образуется. (

    Только у "перспективных" топ-манагеров всё гладко и сладко!


    Я совершенно не против, чтобы заработную плату подняли и врачам, и медицинским сёстрам.

    Но у санитарок на самом деле зарплата была такая, чтоб едва хватило с голода не умереть.

    Это было справедливо разве?

  • Ксаныч

    Ксаныч
    1 час назад

    Где-то густо , а где-то пусто.Они не знают что творят в этой безумной столице.Народ против себя настраивают.

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    1 час назад

    Best@

    Круто! А мы педагоги и в глаза не видим таких зарплат. Имея 2 высших образования, работая на полторы ставки, еле-еле в 20 тыс.умещаемся. А тут такая прибавочка и ещё стимулирующие по 10000! Мы о таких стимулах даже и не мечтаем. Нет, я не против, пусть получают, но тогда и все остальным добавить в соответствии с занимаемой должностью. А то не справедливо!Не понятно только почему медикам увеличивают з/плату до 70 тыс, а педагогам до 35 тыс. Чем мы хуже? Интересный подход! А если б не было бы учителей, преподавателей как бы все получали образование?!



    потому чо вы не всречались с путиным

    так что вот только:

    "Наконец стала известна цифра повышения зарплат учителей. Зарплата увеличится на 4%. Если исходить из того, что в среднем зарплата учителей по данным Росстата составляет 20000 рублей, то получается, что увеличение составит 1200 рублей. "

    .

    а вообще он также обещал 200% от средней по региону как и врачам

  • Бастет

    Бастет
    41 минута назад

    Офигеть вот это люди. Самая г...я работа на ногах, раз в столетие подняли зпл, так вся плиять интеллихенция взбунтовалась. Медсестра подработать может, за больным поухаживать, нехилые бабки за это получить. Как-то мы звонили в областную, хотели взять для ухода за пожилым, там такой ценник озвучили, что проще было уволиться. Да и вообще, может хоть приличные люди в санитарки пошли бы, больным-радость, персоналу легче. Нет же, зависть, жадность и злось сделали свое дело

  • Oldlord

    Oldlord
    10 минут назад

    Мартин Остин

    .

    — Относительно персонала Благовещенской городской клинической больницы могу пояснить следующее: никакого сокращения в обозримом будущем там не планируется. Вчера я разговаривал с коллективом. В процессе разбирательства было принято решение об отзыве уведомлений. Все сотрудники больницы продолжат работать на прежних условиях, — заверил Андрей Субботин.

    .https://asn24.ru/news/society/46045/

    Правильно надо сначала истерику в инете закатить от "неравнодушных граждан" типо, а потом в уборщиц перевести санитарок на 10 тыров.

    .

    едрошавок надо в уборщицы устроить, чтоб по клавам не стучали в инсте у губера



    А разве оклад может быть меньше МРОТ? О_О



    должностной оклад 4150 рублей

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    8 минут назад

    эка жаба давит антилегенцию, ни понял, а в чем проблемы? бабло хочешь? так вперед антилягенты, в санитары мля. крахоборы.

  • Oldlord

    Oldlord
    7 минут назад

    Мелисса

    Я совершенно не против, чтобы заработную плату подняли и врачам, и медицинским сёстрам. Но у санитарок на самом деле зарплата была такая, чтоб едва хватило с голода не умереть. Это было справедливо разве?


    Не справедливо!

    Но поднимать надо дифференцированно!

    Чтобы не обесценивать другие, более ответственные специальности и должности.

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