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19февраля
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сегодня, 15:16 4

На отдых детей этим летом в Приамурье потратят почти 300 миллионов рублей

На отдых детей этим летом в Приамурье потратят почти 300 миллионов рублей
Фото: edu.ru

В 2018 году в Амурской области всеми формами отдыха и оздоровления планируется охватить 80 509 детей. На эти цели выделено 295,4 миллиона рублей. В прошлом году на эту статью расходов из областного бюджета было направлено на 15 миллионов меньше.

Как было отмечено на совещании по вопросам организации летнего оздоровления детей, которое прошло в региональном правительстве, финансирование было увеличено для того, чтобы большее количество детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, смогли отдохнуть в загородных лагерях. В общей сложности на оздоровление этой категории ребят в этом году предусмотрено 89 миллионов рублей.

Между тем средняя стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря Приамурья осталась на уровне прошлого года и составит 25 тысяч рублей. При этом часть затрат родителям компенсируют из областного бюджета.

«Минимальный уровень компенсации для детей работающих граждан за счет средств субсидий из областного бюджета, в среднем, составит 14 % от стоимости путевки в загородные лагеря. Что же касается пришкольных лагерей, то здесь будет компенсировано 50 % от стоимости питания, – отметила заместитель министра образования и науки Амурской области Ирина Вальченко. – Всего на компенсации родителям в бюджете области предусмотрено 45 миллионов рублей».

В целом, по предварительным данным, в регионе в этом году будут работать 20 загородных, 264 пришкольных и 9 палаточных лагерей, сообщает минобрнауки области.

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#дети #жизнь #здоровье

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    4000 вернут-а путёвка 30000

  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    6700 было при 30тр

  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    14 проц-как написано

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    значит что-то изменилось, при 26тр-6200р вроде было а при 30тр-6700р , 3 года возвращал.

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