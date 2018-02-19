На отдых детей этим летом в Приамурье потратят почти 300 миллионов рублей

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В 2018 году в Амурской области всеми формами отдыха и оздоровления планируется охватить 80 509 детей. На эти цели выделено 295,4 миллиона рублей. В прошлом году на эту статью расходов из областного бюджета было направлено на 15 миллионов меньше.

Как было отмечено на совещании по вопросам организации летнего оздоровления детей, которое прошло в региональном правительстве, финансирование было увеличено для того, чтобы большее количество детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, смогли отдохнуть в загородных лагерях. В общей сложности на оздоровление этой категории ребят в этом году предусмотрено 89 миллионов рублей.

Между тем средняя стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря Приамурья осталась на уровне прошлого года и составит 25 тысяч рублей. При этом часть затрат родителям компенсируют из областного бюджета.

«Минимальный уровень компенсации для детей работающих граждан за счет средств субсидий из областного бюджета, в среднем, составит 14 % от стоимости путевки в загородные лагеря. Что же касается пришкольных лагерей, то здесь будет компенсировано 50 % от стоимости питания, – отметила заместитель министра образования и науки Амурской области Ирина Вальченко. – Всего на компенсации родителям в бюджете области предусмотрено 45 миллионов рублей».

В целом, по предварительным данным, в регионе в этом году будут работать 20 загородных, 264 пришкольных и 9 палаточных лагерей, сообщает минобрнауки области.