«Невозможно дышать»: жители Свободного пожаловались на отходы от котельной

На загрязнение одного из районов Свободного из-за отходов котельной пожаловалась горожанка. По словам девушки, возле котельной снег стал черным, землю покрывает пепел толщиной в несколько сантиметров, дома стоят в гари и копоти. В городской администрации говорят, что причина проблемы возникла больше полувека назад.

Семья Марты Полянской переехала в Свободный полторы недели назад. Мужу от организации сняли квартиру в доме рядом с котельной. По словам девушки, она была поражена, когда во время первой прогулки увидела последствия работы котельной.

«Мы приехали из Волгограда. Котельная эта стоит прямо у нас во дворе – метрах в 50 от дома. Вышли когда прогуляться, увидели, что тут пепел толщиной 2-3 сантиметра, за котельной садик стоит. Ворота в котельной были открыты, и видно, что все отходы выбрасывают просто на землю, и весь этот едкий газ и дым – он просто поднимается вверх, и все идет на дома. Стали местных жителей спрашивать, дедушка старенький, ему лет 80, наверное, он начал рассказывать, что всю жизнь этим дышат. Говорят, что сначала кашляли, а потом организм уже привык. Я думаю, как можно привыкнуть так жить, когда дома все в гари и копоти. Снега в округе белого нет вообще, он весь черный – 20 домов, вокруг огромная площадь района, она просто покрыта черным снегом», – рассказала Марта Полянская, жительница дома по адресу: улица Орджоникидзе,4, города Свободного.

Марта сняла несколько видео котельной, отходов возле нее и почерневшего в округе снега. У семьи трехлетний ребенок, окна в квартире всегда держат плотно закрытыми, на прогулку отправляются в другой район.

В администрации Свободного не отрицают, что проблема есть. Но, говорят, корни ее уходят на полстолетия назад, когда только котельная и социальные объекты вокруг были построены.

«Сначала была построена котельная, а уже потом дома. Строил вагоноремонтный завод. Раньше градообразующие предприятия строили сами себе всю социалку: жилье, сады, даже школы. От котельной должна быть санитарно-защитная зона 150 метров. Наличие этой зоны предполагает наличие пыли и ничего в пределах этой зоны быть не должно, люди только в респираторах должны ходить по идее. А дом стоит в 50 метрах от котельной, то есть дом построили пятиэтажный четырехподъездный на территории санитарно-защитной зоны. Я вам даже больше скажу: дом в 50 метрах стоит, а детский садик № 1 стоит в 25 метрах от котельной, представляете? Сейчас трудно спросить, чем при строительстве руководствовались 55 лет назад. Но, скорее всего, руководствовались экономией и тепло- и энергосбережением. Чем ближе к источнику потребители, тем меньше потерь и тем надежнее теплоснабжение», – рассказал Владимир Дорошкевич, замглавы администрации Свободного.

О решении проблемы в городе говорят не первый год. Шесть лет назад Владимир Дорошкевич, будучи директором предприятия ОО «Теплосбыт», предлагал два пути решения: вынести котельную за пределы микрорайона в наветренную сторону, либо ликвидировать ее с переключением на районную котельную № 2 (РК -2) бывшего завода автозапчастей. Но оба варианта предполагали вложения на сотни миллионов рублей.Сейчас появилась надежда, что удастся реализовать второй вариант – ликвидировать котельную с переключением объектов.

«В июле прошлого года Дмитрий Медведев подписал комплексный план социально-экономического развития города Свободного до 2025 года. Мы внесли в один из пунктов этого плана разработку проекта по ликвидации 4 котельных, в том числе котельной № 16 бывшего вагоноремонтного завода, с переключением нагрузок на РК-2. Для этого, конечно, необходима реконструкция самой котельной, только проект реконструкции данной котельной стоит порядка 55 миллионов, а сама реализация еще 250-270 миллионов рублей, плюс перекладка сетей теплоснабжения», – рассказал Владимир Дорошкевич.

По этому плану разработка ПСД проекта начнется в 2020 году, при условии наличия финансирования. Но пока это единственная надежда жителей. По словам чиновников, проверки показывают, что все необходимое оборудование по очистке на котельной есть, технологический цикл на предприятии выполняется. Говорят, шлак на территории действительно складируется, но недолго – прилегающая территория котельной небольшая, поэтому отходы вывозят регулярно.

Но, по мнению Марты и ее мужа, гарь от котельной распространяется гораздо дальше отведенных на это 150 метров – до полукилометра. «То есть радиус осадка этих ядовитых веществ огромен. По закону, сказали, они внутри должны изолировать отходы, так как они токсичны и вредны и машина специальная эти контейнеры должна увозить», – говорит девушка. Для решения вопроса семья написала обращения в городскую администрацию и прокуратуру.