Губернатор посетил жителей Тынды, получивших квартиры по программе «Жилище»

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В течение 2017 года в Тынде квартиры в рамках программы «Жилище» получили 19 тындинских семей. Так, например, семья Гнатышиных получила трехкомнатную квартиру в сентябре прошлого года. Как живет семья в новом доме, узнал губернатор Амурской области во время поездки в Тындинский район.

Всего за время действия программы в Тынде было построено 1 124 квартиры, в 2017 году на нее было потрачено более 192 миллиона рублей.

«Я предпочитаю лично проверять исполнение таких важных программ. Президент России с особой щепетильностью относится к тому, чтобы такие социально важные инициативы претворялись в жизнь максимально качественно. Люди – наше самое главное богатство, вы построили БАМ и достойны того, чтобы жить с комфортом», – подчеркнул губернатор.

Также губернатор посетил трехкомнатную квартиру, в которой сейчас живет многодетная мать Людмила Петрикова. Она обратилась на прямую линию президента, обратив внимание главы государства на неподходящие жилищные условия. Обращение женщины вошло в «зеленую папку» президента. В сентябре Людмила Петрикова с пятью несовершеннолетними детьми переехала в благоустроенную трехкомнатную квартиру общей площадью 73 квадратных метра.

«Я очень довольна, здесь рядом и школа, и больница. Вот только влажность в квартире высокая, но в управляющей компании пообещали, что уже сегодня вечером отрегулируют нам окна, чтобы было микропроветривание. А весной оборудуют вентиляцию между комнатами», – рассказала Людмила Петрикова.

В будущем многодетная мать хочет переехать в дом на земле, Александр Козлов поручил мэру Тынды рассмотреть эту возможность, учитывая наличие участков в пределах города, сообщает пресс-служба областного правительства.