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19февраля
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Амурчане примут участие в чемпионате мира по муай тай

Амурчане примут участие в чемпионате мира по муай тай
Фото федерации муай тай России по Амурской области

Пятеро спортсменов из Амурской области станут участниками чемпионата мира по муай тай среди любителей. Он пройдет в Бангкоке (Таиланд) с 12 по 22 марта. Допуск к соревнованиям амурчане получили, удачно выступив на любительском чемпионате России, прошедшем в Тюмени 16-18 февраля.

На состязаниях в Тюмени амурские спортсмены участвовали в командном и личном первенствах. Артем Падалка, Александр Власов, Андрей Потапов и Владимир Вокин стали победителями. Владислав Бондарев уступил в тяжелом поединке и занял второе место, однако в чемпионате мира он также примет участие, сообщает федерация муай тай России по Амурской области.

«Владислав проиграл, занял второе место, но главный тренер сборной России подошел и сказал, что его хотят видеть в составе сборной России на чемпионат мира», – пояснили ИА «Амур.инфо» в федерации.

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#спорт

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Комментарии
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  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    4 часа назад

    где трансляции будут? будут?

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