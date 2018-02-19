Аварийно севший в Благовещенске Ан-24 улетел в Якутию

Фото: knews.kg

Лайнер Ан-24, который на днях совершил аварийную посадку в Благовещенске, улетел в Якутск. Из областного центра самолет отправился вечером 17 февраля после оформления всех актов и устранения неисправности, без пассажиров.

По официальной информации, неисправность заключалась в работе датчика давления масла правого двигателя самолета, сообщили в пресс-службе благовещенского аэропорта. Утром 15 февраля в аэропорту Благовещенска совершил аварийную посадку пассажирский лайнер Ан-24 авиакомпании «Якутия». Посадка прошла благополучно, никто не пострадал. Пассажиры рейса отправились в аэропорт назначения позже. Самолет, совершивший аварийную посадку, находится в эксплуатации с апреля 1973 года. По факту происшествия правоохранительными органами проводится доследственная проверка.

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#происшествия #транспорт

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Александр Авдеев