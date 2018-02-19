Житель Тынды купил позапрошлогодний кетчуп

Житель Тынды в одном из продовольственных магазинов купил кетчуп, на упаковке которого стоял срок годности «17.10.2016». Как пояснил сам тындинец, таких соусов на прилавках оказалось немало.

По словам читателя Амур.инфо, событие произошло 14 февраля. Магазин находится в центре города, недалеко от мэрии. Мужчина купил кетчуп и обнаружил, что окончанию его срока годности уже идет второй год. Он обратил внимание продавца на этот факт.

«Продавец увидела, что да – просрочка, и начала снимать весь кетчуп, который также был просрочен, – рассказал тындинец. – Она вернула мне деньги за купленный товар без разговоров, несмотря на то, что чек она мне даже не дала».

Мужчина признался, что потом пошел во второй магазин, но и там кетчуп оказался просроченным на два месяца. Сил на протесты у него не оставалось, и он купил менее просроченный товар.

Происшествие в первом магазине житель Тынды снял на видео, которое, по его словам, передал в администрацию, там его пообещали направить в торговый отдел муниципалилета.

В городской администрации Тынды в секторе по торговле и защите прав потребителей корреспонденту ИА «Амур.инфо» пояснили, что информация о просроченном кетчупе в магазине пока не поступала.