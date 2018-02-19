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19февраля
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Житель Тынды купил позапрошлогодний кетчуп

Житель Тынды купил позапрошлогодний кетчуп

Житель Тынды в одном из продовольственных магазинов купил кетчуп, на упаковке которого стоял срок годности «17.10.2016». Как пояснил сам тындинец, таких соусов на прилавках оказалось немало.

По словам читателя Амур.инфо, событие произошло 14 февраля. Магазин находится в центре города, недалеко от мэрии. Мужчина купил кетчуп и обнаружил, что окончанию его срока годности уже идет второй год. Он обратил внимание продавца на этот факт.

«Продавец увидела, что да – просрочка, и начала снимать весь кетчуп, который также был просрочен, – рассказал тындинец. – Она вернула мне деньги за купленный товар без разговоров, несмотря на то, что чек она мне даже не дала».

Мужчина признался, что потом пошел во второй магазин, но и там кетчуп оказался просроченным на два месяца. Сил на протесты у него не оставалось, и он купил менее просроченный товар.

Происшествие в первом магазине житель Тынды снял на видео, которое, по его словам, передал в администрацию, там его пообещали направить в торговый отдел муниципалилета.

В городской администрации Тынды в секторе по торговле и защите прав потребителей корреспонденту ИА «Амур.инфо» пояснили, что информация о просроченном кетчупе в магазине пока не поступала.

Просмотров всего: 1285

#происшествия #торговля #Тында

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Комментарии
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  • ИванЛи

    ИванЛи
    4 часа назад

    На фото видно дату изготовления. А вот срок хранения пишется в другом месте и по другому.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    4 часа назад

    Ну вот, а вы хотите Тынду с Благовещенском регулярным авиарейсом связать!

  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    вылить кетчуп на голову хозяина

  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    связи между кетчупом и самолётом не вижу

  • Премио

    Премио
    3 часа назад

    Любой соус кетчуп хранится не более 12 месяцев! А если хороший и качественный то 6 месяцев! 12 это уже много и значит там много консервантов и химий с уксусом! Даше на тушенке есть срок годности а она в железной банке! А тут пакет который уже фи по всем правилам!

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