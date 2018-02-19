От минус 10 до минус 20 градусов днем: прогноз погоды в Приамурье на 20 февраля

Фото: russian.rt.com

В Амурской области 20 февраля установится небольшая облачность, местами по северу пройдет слабый снег. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами его порывы достигнут 13 метров в секунду.

Температура ночью составит минус 22…27 градусов, местами – минус 32…37. Днем термометры покажут 11…16 градусов ниже нуля, местами по северу – около минус 20. В Благовещенске ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура ночью понизится до 21…23 градусов мороза, днем столбики термометров остановятся на отметках 10…12 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL