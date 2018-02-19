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19февраля
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сегодня, 12:14 8

В Благовещенске насмерть разбилась девушка, выпав из окна

В Благовещенске насмерть разбилась девушка, выпав из окна
Фото: vg-news.ru

Рано утром 19 февраля в Благовещенске из окна десятиэтажки выпала девушка 1996 года рождения. Случилось это по адресу: улица Артиллерийская, 20. Благовещенка разбилась насмерть. Известно, что она проживала в этом доме.

В полиции Благовещенска факт случившегося подтвердили. «Девушка упала с восьмого этажа. Сообщение об этом поступило в 06:50. На место выезжали сотрудники полиции, материалы были переданы в следственное управление», – сообщили в пресс-службе.

В амурском следственном управлении комментарии пока не дают.

Просмотров всего: 9682

#происшествия

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • ООШШ

    ООШШ
    7 часов назад

    Соболезнование родным и близким...

  • Tina22

    Tina22
    6 часов назад

    ужас какой

  • Терапевт

    Терапевт
    6 часов назад

    Спайса обкурилась...

  • батарейка

    батарейка
    6 часов назад

    Рано утром....,ночью наверное пришло решение

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    5 часов назад

    вылетела

    птичкой себя возомнила

  • sOva

    sOva
    5 часов назад

    Воистину, иногда лучше промолчать...

    Каждый волен сам решать, что делать со своей жизнью.

  • VIVRE

    VIVRE
    3 часа назад

    случилась трагедия, а одаренным и здесь ересь ума хватает написать.. имейте совесть и не несите чушь!

  • Владимир 5

    Владимир 5
    1 час назад

    может помогли ? -

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