В Благовещенске насмерть разбилась девушка, выпав из окна

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Рано утром 19 февраля в Благовещенске из окна десятиэтажки выпала девушка 1996 года рождения. Случилось это по адресу: улица Артиллерийская, 20. Благовещенка разбилась насмерть. Известно, что она проживала в этом доме.

В полиции Благовещенска факт случившегося подтвердили. «Девушка упала с восьмого этажа. Сообщение об этом поступило в 06:50. На место выезжали сотрудники полиции, материалы были переданы в следственное управление», – сообщили в пресс-службе.

В амурском следственном управлении комментарии пока не дают.