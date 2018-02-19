Благовещенский РКЦ будет работать без выходных

В Благовещенском РКЦ не будут отдыхать в праздничные дни – с 23 по 25 февраля. Такое решение принято в связи с тем, что эти дни выпадают на даты приема показаний водосчетчиков и оплаты коммунальных услуг. Ящик для приема показаний уже установлен в основном зале.

Ежемесячно в эти числа потребители снимают показания индивидуальных приборов учета воды и передают их во время оплаты в РКЦ. Нынче даты приема показаний выпали на праздничные дни. В Благовещенском РКЦ решили пойти навстречу абонентам и продолжить работу в выходные, сообщили в пресс-службе АКС.

23 февраля, а также 24 и 25 числа в Благовещенском РКЦ по адресу: улица Калинина, 52, специалисты готовы принять плату за воду и тепло без перерыва на обед с 8:00 до 17:00. Произвести оплату и передать показания можно также при онлайн оплате коммунальных услуг на сайте Благовещенского РКЦ.