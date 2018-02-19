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19февраля
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сегодня, 11:28 0

Житель Благовещенска организовал наркопритон на своем приусадебном участке

Житель Благовещенска организовал наркопритон на своем приусадебном участке
Фото: LentaChel.ru

Житель Благовещенска организовал дома наркопритон. В районе города – Садовом – он несколько раз предоставлял надворную постройку своего приусадебного участка для изготовления и применения наркотиков.

В июле 2017 года мужчина трижды предоставил помещение трем разным людям, которые изготавливали наркотическое вещество из семян конопли. Затем вместе с «гостями» хозяин употреблял наркотик, после чего проводил уборку помещения.

Уже в августе 2017 года в этом месте полиция провела проверку и обнаружила предметы, используемые для изготовления и потребления наркотических средств. Было возбуждено уголовное дело, приговор постановили без проведения судебного разбирательства, сообщает пресс-служба Благовещенского горсуда.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признал полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, явку с повинной и состояние здоровья его супруги. Отягчающим обстоятельством стал рецидив преступлений.

В итоге суд признал его виновным и назначил один год и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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#криминал #происшествия #суды

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