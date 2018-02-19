За отказ от обследования «опасных» детей предлагают штрафовать родителей

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Комиссия по делам несовершеннолетних получит право отправлять детей, демонстрирующих общественно опасное поведение, на медицинское и психологическое обследование, а родителей за отказ от обследования будут штрафовать. Делать это предлагают депутаты Госдумы.

Законопроект разработали после нападений на школы в Перми и Бурятии. Автор – депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Шубин считает, что сейчас работа комиссий по делам несовершеннолетних носит формальный характер и они не могут в достаточной степени обеспечить профилактику правонарушений среди детей.

«Поэтому в моих предложениях усиливается роль и полномочия комиссий, чтобы они могли влиять на поведение несовершеннолетних и заниматься проблемами в этой сфере серьёзно и конкретно», – сказал депутат.

Игорь Шубин предлагает внести изменения в ряд статей федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Кодекс об административных правонарушениях и статью 22 закона «Об образовании в РФ».

В случае, если инициативу примут, региональные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав станут полноправными органами исполнительной власти. Они будут не только координировать структуры в этой сфере, но и контролировать меры, принимаемые органами и учреждениями соцзащиты, образования, здравоохранения, опеки и уголовно-исполнительной системы.

Также комиссии по делам несовершеннолетних хотят наделить правом собирать конфиденциальную информацию о несовершеннолетних нарушителях и их родителях – привлекался ли кто-то из членов семьи к ответственности, наблюдается ли у нарколога или психиатра. За отказ должностных лиц предоставить необходимые данные введут штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей. Сегодня комиссия даже не может запросить какие-то справки из-за того, что это врачебная тайна.

«А неблагоприятная ситуация с несовершеннолетними во многом связана как раз с непониманием того, что происходит с нашими детьми, в каком состоянии они находятся, и, конечно, с отсутствием внимания родителей», – считает инициатор нововведений.

Если подросток будет демонстрировать опасное для окружающих поведение, комиссия сможет направить его для обследования на психолого-медико-педагогическую комиссию. За препятствия проведению экспертизы родителей или опекунов ребёнка будут штрафовать на сумму от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, сообщает «Парламентская газета».