Амурский Роспотребнадзор проконсультирует по чемпионату мира по футболу 2018

Фото: samara.kp.ru

В амурском управлении Роспотребнадзора начала работать горячая линия к чемпионату мира по футболу 2018. Всех желающих проконсультируют по вопросам ценообразования на гостиничные номера, реализации продукции с символикой ЧМ и другим.

К примеру, обратиться в управление необходимо, если в гостиницах городов, принимающих чемпионат, будут просить завышенные суммы за номера. Цены на гостиничные номера на время проведения чемпионата регулируются государством. Есть специальное постановление правительства РФ, в котором прописаны максимальные суммы, которые могут требовать в гостиницах в тех регионах, где будут проходить матчи. Согласно этому документу, максимальная сумма, которую могут заплатить болельщики, – это 700 тысяч рублей в сутки за номер повышенной комфортности в пятизвездочной гостинице Санкт-Петербурга.

Ознакомиться с полным прейскурантом можно в постановлении № 89 от 10 февраля 2016 года «О государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге и муниципальных образованиях, в которых будут проводиться спортивные соревнования чемпионата мира по футболу FIFA 2017 года и (или) размещаться участники чемпионата, иные лица, участвующие в мероприятиях и зрители».

Также в управление можно позвонить, если известны факты незаконной продажи билетов на матчи чемпионата. Заказать и приобрести билеты на матчи чемпионата можно только на официальном сайте FIFA, говорится на этой официальной странице чемпионата. С 16 февраля 2018 года вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, по которым устанавливается административная ответственность за незаконную продажу билетов на матчи чемпионата, документов, дающих право на их получение, а также за реализацию поддельных входных билетов.

«Реализацией считаются продажа, перепродажа, распределение, распространение, обмен и другое использование билетов для получения прибыли или без такой цели», – говорится на сайте амурского управления Роспотребнадзора. Для должностных лиц штраф составит от 25-кратной до 30-кратной стоимости билета, но не меньше 150 тысяч рублей. Юрлицу придется заплатить от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Альтернативное наказание – приостановление деятельности на срок до 90 суток.

За продажу поддельных билетов административное наказание будет еще строже: штраф для юрлица может достигать 1,5 миллиона рублей.

Горячая линия амурского Роспотребнадзора: 8 (4162) 20-20-20, 59-68-39. Звонить можно с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45.