Тема полуденного «Эха Москвы в Благовещенске»: 150-летие начала золотодобычи в Амурской области

19 февраля в полдень в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» слушателей ждёт встреча с краеведом Павлом Афанасьевым. Беседа с гостем будет посвящена 150-летию начала золотодобычи в Амурской области. Эфир проведут Михаил Митрофанов и Екатерина Кузьмина.

В вечернем эфире «Эха» выйдет программа «Семейные разборки». Её проведут Анастасия Болотина и Алексей Воскобойников. Тема: «Мегаактивная жена при спокойном муже».

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.