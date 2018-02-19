Опубликовано расписание богослужений в храмах Благовещенска на первую неделю Великого поста

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После завершения масленичной недели, с понедельника, 19 февраля, для православных Амурской области начинается Великий пост. Информационный портал «Благинформ» опубликовал расписание богослужений в храмах Благовещенска.

С понедельника по четверг первой недели Великого поста – 19- 22 февраля – по вечерам в храмах читается Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского, разделенный на четыре части. В первые дни поста верующие стремятся побывать если не на всех, то хотя бы на одном из чтений канона.

Великое повечерье с покаянным каноном преподобного Андрея Критского в первые четыре дни Великого поста:

Благовещенский кафедральный собор — в 17:00;

храм Архангела Гавриила и прочих Небесных Сил бесплотных — в 18:00;

храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» — в 18:00;

храм мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии — в 18:00;

храм благоверного князя Александра Невского (с. Игнатьево) — в 18:00;

храм иконы Божией Матери «Живоносный Источник» — в 18:00.

Одна из особенностей Великого поста — сокращение числа литургий. По понедельникам, вторникам и четвергам этой службы не бывает вообще, вместо нее поются и читаются великопостные часы. По средам и пятницам служится литургия Преждеосвященных Даров по чину святителя Григория Двоеслова. Во время этой службы верующим для причащения предлагаются Святые Дары, которые были освящены на предыдущей полной литургии и хранятся в ковчежце Дарохранительницы. В первую неделю Великого поста литургия Преждеосвященных Даров будет служиться 21 и 23 февраля.

В пятницу, 23 февраля, в честь празднования памяти великомученика Феодора Тирона, святого, который в IV веке оградил христиан от осквернения идоложертвенной пищей.

Первое воскресенье Великого поста, 25 февраля, называется Неделей Торжества Православия. Этот праздник установлен в память восстановления почитания икон при царице Феодоре в 842 году. После литургии в Благовещенском кафедральном соборе будет совершаться чин Торжества Православия – особый молебен об обращении заблудших, провозглашение «анафемы» сеятелям лжеучений, «вечной памяти» всем защитникам православия и многолетий всем верным чадам Церкви.