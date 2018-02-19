Амурская изюбриха Маня начала показывать туристам свою семимесячную малышку

Изюбриха Маня из центра охраны природы «Зейский» начала выводить в люди своего детеныша. Малышка родилась в июне 2017 года, но Маня долгое время прятала ее от людей. И вот теперь появилась возможность увидеть и сфотографировать молоденькую самочку.

Малышку изюбриха прятала даже от местного охотоведа, к которому привыкла и относится с большой симпатией, говорится на сайте дирекции по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий.

«Изюбри — очень скрытные и острожные животные, а уж если дело касается детенышей — острожные вдвойне. Даже наша ручная Маня, давно привычная к людям, перестраховывалась. Более того, пыталась проявлять агрессию, если видела машину недалеко от места, где оставила малышку. А первого ее детеныша — он уже взрослый самец — мы вообще в первый год не видели. Могли только подозревать о его существовании. Он и сейчас к людям не выходит», — рассказал охотовед ЦОПа «Зейский» Владимир Малков.

Молоденькую самочку назвали Стрелкой. Хлеб из рук, как мама, она пока не берет, но людей уже не опасается — спокойно подпускает на расстояние около десяти метров. Есть надежда, что со временем она станет если не ручной, то вполне доброжелательной к людям. Тем более что Стрелка, по наблюдениям работников Центра, любопытна и контактна. У туристов есть возможность посмотреть и поснимать ее.

Фото: справа Яшка, слева Маня со Стрелкой

Кстати, семья изюбрей временно разделилась. Маня активно занимается «воспитанием» дочери, а глава семейства — Яшка — предпочитает бродить по лесу с первым детенышем — самцом, который так и остался безымянным. Он появился на свет в 2016 году, но так и остался диким и никого к себе не подпускает, даже сделать его фото проблематично.

На территории центра охраны природы «Зейский», который находится в 96 километрах от Благовещенска, в районе летнего лагеря «Радуга», помимо изюбрей, можно увидеть кабанов и пятнистых оленей. По территории «Зейского» проложены две экотропы, есть экскурсия по вольеру с дикими животными.