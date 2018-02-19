Два ребенка пострадали в ДТП в Благовещенске

В Благовещенске 16 февраля в 19:41 случилось ДТП на нерегулируемом перекрестке Амурская – Политехническая. Там столкнулись Toyota Ractis и Toyota Probox. В аварии пострадали четыре пассажира из Probox, в том числе двое детей 2010 и 2009 годов рождения.

По информации городского отделе ГИБДД, водитель Toyota Ractis, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении автомобилю Toyota Probox, который ехал по главной. В результате произошло столкновение.

Всего за минувшую пятницу и выходные дни на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 49 дорожно-транспортных происшествий, в трех ДТП шесть человек получили травмы.