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19февраля
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сегодня, 07:07 0

Александр Козлов рассказал из-за чего «буксует» строительство канатной дороги через Амур

Александр Козлов рассказал из-за чего «буксует» строительство канатной дороги через Амур

Строительство канатной дороги из Приамурья в Китай «буксует» из-за проблем с пограничными переходами. Об этом губернатор Амурской области сообщил в интервью агентству «Интерфакс-Дальний Восток».

«Канатную дорогу Благовещенск – Хэйхэ строят частники. Мы с 2011 по 2015 годы разбирались только с документами. И сейчас проект "забуксовал" из-за нерешенного вопроса с пограничными переходами. Строители ждут, когда разрешение на организацию таких переходов будет получено. Пока же инвестор занимается проектно-изыскательскими работами», – пояснил Александр Козлов.

После китайского Нового года глава Приамурья намерен обсудить вопросы по строительству канатной дороги с губернатором провинции Хэйлунцзян Лу Хао.

«Я переживаю за этот проект, потому что его строят два региона. Важно, чтобы не получилось так, что проект начали, но просчитались, остановили, и на берегу вместо канатной дороги появился недострой», – сообщил губернатор.

Российско-китайское межправительственное соглашение о строительстве канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ было подписано в августе 2015 года. Первая в мире трансграничная канатная дорога будет пассажирской. Ввод дороги в эксплуатацию был запланирован на первый квартал 2018 года.

В строительство канатной дороги планируется вложить около 799 миллиона юаней, по текущему курсу это примерно 120 миллионов долларов.

Осенью 2017 года в правительстве Амурской области была создана рабочая группа по реализации проекта канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ. Сообщалось, что трансграничную канатную дорогу через Амур между Благовещенском и Хэйхэ начнут строить весной 2018 года.

Канатная дорога позволит увеличить въездной турпоток из КНР до 1 миллиона человек в год сразу после завершения строительства, к 2025 году – до 1,5-2 миллионов человек.

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#Китай #строительство #торговля #транспорт #туризм

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