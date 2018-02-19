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19февраля
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Самолет, летевший из Благовещенска в Екатеринбург, экстренно сел в Новосибирске

Самолет, летевший из Благовещенска в Екатеринбург, экстренно сел в Новосибирске
Фото: vk.com/act54

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Благовещенска в Екатеринбург, вынужден был приземлиться в Новосибирске. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Причиной экстренной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров.

«Была произведена вынужденная посадка в Новосибирске в связи с ухудшением здоровья одного из пассажиров. Больного увезли на скорой помощи в одну из больниц Новосибирска», – сказал собеседник агентства и уточнил, что посадка прошла в штатном режиме.

По сведениям группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», мужчина почувствовал острое недомогание в области сердца: «По нашей информации причиной ухудшения его здоровья, возможно, стал употребленный накануне вылета алкоголь. С рейса пассажир был снят».

К комментариям к фотографиям приземлившегося самолета местные жители пишут, что авиакомпании дорого обошелся похмельный синдром пассажира. Однако в новосибирском аэропорту Толмачево пока не комментируют ситуацию, пишет «Комсомольская правда».

Согласно онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово, рейс U6-300 авиакомпании «Уральские авиалинии» из Благовещенска совершил посадку в Новосибирске. Оттуда лайнер вылетел примерно через час и прибыл в Екатеринбург в 10:26 по Москве.

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#происшествия #транспорт

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