Самолет, летевший из Благовещенска в Екатеринбург, экстренно сел в Новосибирске
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Благовещенска в Екатеринбург, вынужден был приземлиться в Новосибирске. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Причиной экстренной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров.
«Была произведена вынужденная посадка в Новосибирске в связи с ухудшением здоровья одного из пассажиров. Больного увезли на скорой помощи в одну из больниц Новосибирска», – сказал собеседник агентства и уточнил, что посадка прошла в штатном режиме.
По сведениям группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», мужчина почувствовал острое недомогание в области сердца: «По нашей информации причиной ухудшения его здоровья, возможно, стал употребленный накануне вылета алкоголь. С рейса пассажир был снят».
К комментариям к фотографиям приземлившегося самолета местные жители пишут, что авиакомпании дорого обошелся похмельный синдром пассажира. Однако в новосибирском аэропорту Толмачево пока не комментируют ситуацию, пишет «Комсомольская правда».
Согласно онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово, рейс U6-300 авиакомпании «Уральские авиалинии» из Благовещенска совершил посадку в Новосибирске. Оттуда лайнер вылетел примерно через час и прибыл в Екатеринбург в 10:26 по Москве.
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