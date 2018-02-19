Бронзовую медаль Олимпиады завоевал фристайлист Илья Буров

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26-летний фристайлист из России Илья Буров стал бронзовым медалистом Олимпийских игр в Пхёнчхане. Соревнования по фристайлу в лыжной акробатике прошли в воскресенье, 19 февраля.

Победил украинец Александр Абраменко – это первая медаль украинской команды. Вторым стал китаец Цзя Цзунян. Ещё один представитель России Павел Кротов остановился в шаге от пьедестала, об этом пишет «Чемпионат».

По мнению главного тренера национальной команды Александра Долгова, судьи занизили оценки Бурову, сообщило РИА Новости. Но во фристайле протест на судейство не подается.

Буров – второй российский фристайлист, завоевавший медаль Олимпийских игр в акробатике. В 2006 году на Играх в Турине бронзовым призером стал Владимир Лебедев.

У России 11 медалей – три серебряные и 8 бронзовых – и 20-е место в общем медальном зачете.