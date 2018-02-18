Благовещенский таксист грубо нарушил правила дорожного движения (видео)

Благовещенец стал свидетелем грубого нарушения правил дорожного движения водителем такси. Таксомотор развернулся через двойную сплошную и, проехав по встречной полосе, продолжил движение.

Нарушение попало на камеру видеорегистратора. За несколько секунд до этого, в районе Лазо, 55, остановился на автомобиле горожанин. Евгений, ставший свидетелем нарушения, рассказал, что это произошло 17 февраля около 16 часов дня.

«Я только подъехал, и буквально через пару секунд он совершил этот маневр. Несмотря на то, что на этом участке двойная сплошная полоса, таксист развернулся и как ни в чем не бывало поехал дальше», – рассказал Евгений.