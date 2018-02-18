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18февраля
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сегодня, 18:59 2

Благовещенский таксист грубо нарушил правила дорожного движения (видео)

Благовещенский таксист грубо нарушил правила дорожного движения (видео)

Благовещенец стал свидетелем грубого нарушения правил дорожного движения водителем такси. Таксомотор развернулся через двойную сплошную и, проехав по встречной полосе, продолжил движение.

Нарушение попало на камеру видеорегистратора. За несколько секунд до этого, в районе Лазо, 55, остановился на автомобиле горожанин. Евгений, ставший свидетелем нарушения, рассказал, что это произошло 17 февраля около 16 часов дня.

«Я только подъехал, и буквально через пару секунд он совершил этот маневр. Несмотря на то, что на этом участке двойная сплошная полоса, таксист развернулся и как ни в чем не бывало поехал дальше», – рассказал Евгений.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Rak900

    Rak900
    49 минут назад

    видно что он выехал с парковки и куда ему было деваться? задом ехать?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    4 минуты назад

    Rak900видно что он выехал с парковки и куда ему было деваться? задом ехать?


    То есть, других вариантов развернуться не нарушая - нет? Права свои сдайте в ГАИ срочно.

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