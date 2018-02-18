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В Благовещенске разыскивают подозреваемого в тяжком преступлении Юрия Бойчевского

В Благовещенске разыскивают подозреваемого в тяжком преступлении Юрия Бойчевского

Амурские полицейские распространяют ориентировку на Юрия Бойчевского. Мужчину подозревают в совершении тяжкого преступления. Есть основания полагать, что он находится в столице Приамурья.

Управление уголовного розыска амурской полиции разыскивает Юрия Ивановича Бойчевского, 1990 года рождения. Мужчину подозревают в совершении тяжкого преступления, информацию о котором в интересах следствия пока не распространяют.

Юрий Бойчевский может быть одет в вельветовую куртку синего цвета, серую шапку, штаны темного цвета и мокасины.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении данного гражданина, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (4162) 59-41-05, 02.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    1 час назад

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