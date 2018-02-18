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18февраля
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сегодня, 17:55 0

Российские лыжники стали серебряными призерами Олимпиады в Пхенчхане

Российские лыжники стали серебряными призерами Олимпиады в Пхенчхане
Фото: www.sovsport.ru

18 февраля российские лыжники выиграли серебряную олимпийскую медаль в эстафетной гонке 4х10 километров. Это пятая награда у россиян в лыжных гонках. И, как пишут СМИ, это серебро для нас – дороже платины.

Команду представляли Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов.

Россияне проиграли лидерам – норвежским лыжникам – 9,4 секунды. Бронзу завоевала команда Франции, сообщает ТАСС.

Теперь у спортсменов России 10 медалей – три серебряные и семь бронзовых. В общем зачете Россия на 19 месте.

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#Олимпиада #спорт

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