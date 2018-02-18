Российские лыжники стали серебряными призерами Олимпиады в Пхенчхане

Фото: www.sovsport.ru

18 февраля российские лыжники выиграли серебряную олимпийскую медаль в эстафетной гонке 4х10 километров. Это пятая награда у россиян в лыжных гонках. И, как пишут СМИ, это серебро для нас – дороже платины.

Команду представляли Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов. Россияне проиграли лидерам – норвежским лыжникам – 9,4 секунды. Бронзу завоевала команда Франции, сообщает ТАСС. Теперь у спортсменов России 10 медалей – три серебряные и семь бронзовых. В общем зачете Россия на 19 месте.

Просмотров всего: 204

#Олимпиада #спорт

распечатать

Фотогалерея

Нина Гвоздкова