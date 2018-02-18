Благовещенцы обсудили дизайн-проекты территорий, претендующих на благоустройство

Фото: admblag.ru

В рамках зимнего фестиваля «Выходи гулять» 18 февраля в Благовещенске прошло народное обсуждение дизайн-проектов по «Городской среде». Эскизы представили на общегородской детской площадке в районе улиц Краснофлотской и Пионерской.

В народном обсуждении приняли участие более 6 000 жителей областной столицы. На суд горожан представили дизайн-проекты 7 общественных территорий, которые оказались лидерами по итогам сбора предложений мест, нуждающихся в благоустройстве. Народное обсуждение стартовало в день масленичных гуляний и продлится до 1 марта. 18 марта горожане смогут проголосовать за благоустройство территорий на избирательных участках в день выборов президента.

18 февраля в обсуждении проектов приняли участие губернатор Амурской области Александр Козлов, мэр города Благовещенска Валентина Калита и другие представители областного правительства и городской администрации.

Возле каждого проекта находилась инициативная группа горожан – жителей того района, в котором находится общественное пространство, подлежащее благоустройству. Координаторы программы «Формирование комфортной городской среды» рассказали, что дизайн-проекты нескольких территорий полностью устроили всех участников. В частности, это сквер 418 квартала, северная часть парка Дружбы и сквер в районе ул. Зеленой, 30.

По другим дизайн-проектам от горожан поступили предложения. К примеру, для сквера в районе пер. Крестьянского и ул. Мухина предложили предусмотреть антивандальные фонари, видеонаблюдение и охрану территории. Также горожане предложили отдать данный сквер под шефство расположенного рядом военного учреждения и присвоить данному скверу имя.

Фонтан «Бабочка» в районе ул. 50-летия Октября – Амурской инициативные граждане предложили заменить на музыкальный фонтан с подсветкой, а общественную территорию в районе филиала ОКЦ торгового центра «От и До» горожане предложили оснастить малыми формами и фотозонами для молодоженов.

Свое предложение внес и губернатор. Он считает, что подсветку площади Ленина лучше выполнить в едином белом цвете.

До 1 марта дизайн-проекты 7 общественных территорий Благовещенска будут размещены в холле ОКЦ. После с проектами можно будет ознакомиться на официальном сайте администрации города.

18 марта горожанам предстоит определить, какую из семи территорий необходимо благоустроить в первую очередь по программе «Формирование комфортной городской среды». Голосование по «Городской среде» в Благовещенске будет организовано на территории всех 99 избирательных участков.