Ночью похолодает до минус 35: прогноз погоды в Приамурье на 19 февраля

Фото: gorobzor.ru

В ночь на 19 февраля в Амурской области похолодает – температура опустится до 30-35 ниже нуля, днем – до минус 10-15 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, в порывах будет достигать 14 метров в секунду.

В Амурскую область 19 февраля принесет переменную облачность, местами пройдет слабый снег. В Благовещенске осадков не ожидается. Ночные температуры будут держаться на уровне 20-22 градусов мороза, а днем столбик термометра поднимется до 10-12 градусов. Западный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нино Кохреидзе