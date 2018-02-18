«Перетяни на свою территорию!»: белогорцы тянули канат за общественное пространство

В проводах зимы поучаствовали около 10 тысяч белогорцев и гостей города. Масленичные гулянья прошли во всех микрорайонах Белогорска, а их жители участвовали в чемпионате «Перетяни на свою территорию!». Канат жители микрорайонов тянули за территории, которые претендуют на благоустройство в 2018 году.

Главное театрализованное представление «Сырная седмица» состоялось на площади им 30-летия Победы. В нем приняли участие около 10 тысяч белогорцев и гостей города. Проводы зимы длились около двух часов.

Иван да Марья, Царь да Боярыня, Тихон да дед-раешник, Весна-красна: на сцене перед многотысячным зрителем развернулась целая история проводов Масленицы. Участие в конкурсах, викторинах, играх принимали все. Одно из первых развлечений – поднятие 16-килограммовой гири – четверо силачей-смельчаков подняли ее в общей сложности около 200 раз. Победил преподаватель русского языка Олег Пустовалов.

«Приехал в Белогорск в гости к родителям, решил поучаствовать в проводах зимы. Гири каждый день, конечно не тягаю, но увлекаюсь этим видом спорта со школы. Сегодня вспомнил молодость. За победу вручили сковородку. Применение ей, конечно, найду», – поделился победитель.

Чемпионат «Перетяни на свою территорию!» среди жителей микрорайонов, чьи общественные территории будут вынесены на рейтинговое голосование 18 марта в рамках реализации программы «Комфортная среда», длился почти час. Семь команд, по числу общественных пространств, боролись за главный приз, учрежденный главой города Станиславом Мелюковым, – килограмм красной икры и пакет с блинами.

«Соревнования прошли по круговой системе, с судейством из числа работников ДЮСШ № 1, – рассказала начальник управления физкультуры и спорта Ольга Саяпина. – На чемпионате участники тянули 22-метровый канат, который соответствует требованиям проведения соревнований по перетягиванию каната. Изначально планировалось по 12 представителей в команде за каждую из отобранных на рейтинговое голосование территорий. Однако, азарт у зрителей оказался настолько велик, что уже по ходу соревнований они тянули канат то за одну, то за другую территорию. Причем возраст участников был очень разнообразен. Участвовали и трёхлетние малыши вместе с родителями, и школьники, и молодежь, и взрослое население, включая пенсионеров. В рядах соревнующихся были даже те, кому далеко за 70. Перетягивание каната стало не только массовым, но и зрелищным. Судя по отзывам, чемпионат пришелся по душе».

Команды тянули канат за свою территорию более двадцати раз, результаты отображались на специальном табло. Победителем стала команда территории в районе городского отдела ЗАГС. Ее капитану замглавы по ЖКХ Александр Башун и вручил главный приз – стопку блинов и килограмм красной икры. Поощрительные призы (блины с джемом) получили все команды-участницы.

«Всем белогорцам огромное спасибо за участие в сборе предложений по благоустройству общественных территорий Белогорска в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы, – обратился к горожанам замглавы по ЖКХ Александр Башун. – Перечень общественных пространств, на основании ваших предложений, включил в себя семь территорий, расположенных в разных районах города. 18 марта в день выборов президента России состоится рейтинговое голосование, и мы определим общественные пространства Белогорска, которые в этом году благоустроим. Поздравляю всех участников чемпионата!»

Всего в бюллетень по итогам отбора предложений в Белогорске внесено 7 территорий: сквер «Жемчужина» в микрорайоне «Транспортный», территория городского парка, территория бывшего парка им. Дзержинский, сквер им. Луценко микрорайона «Амурсельмаш», сквер Зеленого городка, парк «Амурсельмаш», а также территория в районе городского отдела ЗАГС.

Настроение на народных гуляньях обеспечили воспитанники детской образцовой студии «Компания Твикс», народный фольклорный ансамбль «Казачья вольница», народный ансамбль песни «Забава», а также народный хор ветеранов «Родники», народный ансамбль эстрадного танца «Стиль» и солистка Валерия Погребниченко.

В конце народного гулянья на центральной площади сожгли чучело Масленицы. Горело оно около пяти минут. Изготовили Масленицу сотрудники Центра культурного развития накануне. В дело пошло 18 мешков сена, 20 метров проволоки, 3 метра сетки, 100 метров ленты и 3 метра бязи. Во время сжигания масленичного чучела дежурила пожарная машина.