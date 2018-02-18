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18февраля
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Вернут ли на Олимпиаде россиянам национальный флаг, станет известно 24 февраля

Вернут ли на Олимпиаде россиянам национальный флаг, станет известно 24 февраля
Фото: ren.tv

Смогут ли российские спортсмены на закрытии Олимпиады пройти под национальным флагом – этот вопрос решится 24 февраля. Глава делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков, сообщил об этом на пресс-конференции.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявлял, что, если требования Международного олимпийского комитета (МОК) будут выполнены, отстранение с ОКР могут снять в последний день Олимпиады. Тогда россияне получат возможность пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Игр, пишет ТАСС.

«Что касается церемонии закрытия, то о том, пройдем ли мы там под российским флагом, мы узнаем 24 февраля, – сказал Поздняков. – Мы готовы к любому развитию событий, это же касается и формы. При необходимости все прибудет вовремя».

МОК 5 декабря прошлого года объявил о приостановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР) из-за нарушений антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Из-за этого российские спортсмены на Олимпиаде в Пхёнчхане выступают под олимпийским флагом. При этом МОК сам решал, кого из российских спортсменов допустить к Играм в статусе олимпийских атлетов из России.

В результате приглашения не получили многие ведущие российские спортсмены, среди которых биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан, лыжник Сергей Устюгов.

Кроме того, из-за отстранения ОКР на форме спортсменов из России не должно было быть национальной символики и герба ОКР, а цветовая гамма не должна была дублировать цвета национального флага. Поэтому для россиян выпустили комплект нейтральной формы, а на открытии Игр знаменосцем российской делегации был назначенный оргкомитетом соревнований волонтер.

Церемония закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане пройдет 25 февраля.

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#спорт

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Комментарии
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  • mnbv199

    mnbv199
    26 минут назад

    Нет флага - нет России, а значит нет делегации из России .

    Предателей спортсменов унижают даже наши враги.

    Унижение России продолжается

    Российские спортсмены не смогут надеть медаль в Доме спорта на Олимпиаде.

    Исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев рассказал, что российские спортсмены, завоевавшие на Олимпиаде медали, не смогут надеть награды при посещении Дома спорта, открытого в Канныне. Слова Катушева приводит ТАСС.

    "Мы ничего не нарушаем, не вывешиваем символику. У нас нет здесь альтернативных церемоний.

    Нам говорили, что вы должны приглашать сюда спортсменов, но ни в коем случае почитатели даже шутки ради не должны надевать на них медалей, потому что это будет воспринято как альтернативная церемония награждения", — сказал Катушев.

    А тем временем в России...

    Турнир для недопущенных на Игры-2018 в Пхенчхан российских спортсменов пройдет в Сочи.

    На соревнованиях выступят более 500 атлетов. Помимо россиян, на турнире примут участие иностранные спортсмены, которые не смогли отобраться на Олимпиаду-2018.

    «Сочи готов к проведению соревнований самого высокого международного уровня. Все объекты, которые были использованы на Олимпиаде 2014 года, находятся в отличном состоянии и готовы принять атлетов хоть завтра. Поэтому большинство соревнований для тех, кого МОК не пустил в Пхенчхан, состоятся именно в Сочи», – сообщил газете «Известия» источник, знакомый с ситуацией.

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