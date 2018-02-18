Вернут ли на Олимпиаде россиянам национальный флаг, станет известно 24 февраля

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Смогут ли российские спортсмены на закрытии Олимпиады пройти под национальным флагом – этот вопрос решится 24 февраля. Глава делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков, сообщил об этом на пресс-конференции.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявлял, что, если требования Международного олимпийского комитета (МОК) будут выполнены, отстранение с ОКР могут снять в последний день Олимпиады. Тогда россияне получат возможность пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Игр, пишет ТАСС.

«Что касается церемонии закрытия, то о том, пройдем ли мы там под российским флагом, мы узнаем 24 февраля, – сказал Поздняков. – Мы готовы к любому развитию событий, это же касается и формы. При необходимости все прибудет вовремя».

МОК 5 декабря прошлого года объявил о приостановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР) из-за нарушений антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Из-за этого российские спортсмены на Олимпиаде в Пхёнчхане выступают под олимпийским флагом. При этом МОК сам решал, кого из российских спортсменов допустить к Играм в статусе олимпийских атлетов из России.

В результате приглашения не получили многие ведущие российские спортсмены, среди которых биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан, лыжник Сергей Устюгов.

Кроме того, из-за отстранения ОКР на форме спортсменов из России не должно было быть национальной символики и герба ОКР, а цветовая гамма не должна была дублировать цвета национального флага. Поэтому для россиян выпустили комплект нейтральной формы, а на открытии Игр знаменосцем российской делегации был назначенный оргкомитетом соревнований волонтер.

Церемония закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане пройдет 25 февраля.