Вирусный ролик с призывом идти на выборы набрал тысячи просмотров в соцсетях

В соцсетях появился вирусный ролик, призывающий россиян идти на выборы. За два дня видео опубликовали на разных площадках десятки человек, в том числе и некоторые чиновники. В случае неявки избирателей пугают инфляцией, геями «на передержке» и увеличением призывного возраста.

В начале герой ролика ругается с женой, которая хочет идти на выборы, запрещает ей ставить будильник и высмеивает ее желание участвовать в голосовании. Мужчина не верит в то, что в выборах есть какой-то смысл из-за предсказуемости результатов, но потом меняет точку зрения, увидев неприятные последствия неявки во сне.

По сюжету, герой обнаруживает у себя на кухне молодого гея, которого после расставания с партнером по новому закону оставили у него дома «на передержку». Четыре миллиона рублей на охрану школы просит сын в пионерском галстуке, а самого главного героя, несмотря на возраст, пытаются призвать в армию.

Видео появилось 16 февраля. Оно вызвало множество положительных откликов, но другие пользователи соцсетей увидели в нем проявления гомофобии, сексизма и расизма, пишет «Медуза». Изданию не удалось найти авторов ролика. Никаких выходных данных в видео нет, в Фейсбуке, «ВКонтакте» и на ютьюбе видео было загружено в десятки аккаунтов под разными названиями.

Одним из первых видео загрузил в Фейсбуке советник главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Казаков, его копия собрала почти полтора миллиона просмотров и более 60 тысяч перепостов. В Инстаграме видео выложил также губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Главную роль в ролике сыграл актер Сергей Бурунов, известный, в частности, по передаче «Большая разница», сериалу «Краткий курс счастливой жизни» и фильму «Последний богатырь». Актер не ответил на звонки журналистов, а его агент сообщила, что он отказывается общаться с прессой на эту тему.

Явка – одна из главных тем, обсуждаемых в связи с выборами президента России, которые пройдут 18 марта 2018 года.