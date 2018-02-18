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18февраля
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Вирусный ролик с призывом идти на выборы набрал тысячи просмотров в соцсетях

Вирусный ролик с призывом идти на выборы набрал тысячи просмотров в соцсетях

В соцсетях появился вирусный ролик, призывающий россиян идти на выборы. За два дня видео опубликовали на разных площадках десятки человек, в том числе и некоторые чиновники. В случае неявки избирателей пугают инфляцией, геями «на передержке» и увеличением призывного возраста.

В начале герой ролика ругается с женой, которая хочет идти на выборы, запрещает ей ставить будильник и высмеивает ее желание участвовать в голосовании. Мужчина не верит в то, что в выборах есть какой-то смысл из-за предсказуемости результатов, но потом меняет точку зрения, увидев неприятные последствия неявки во сне.

По сюжету, герой обнаруживает у себя на кухне молодого гея, которого после расставания с партнером по новому закону оставили у него дома «на передержку». Четыре миллиона рублей на охрану школы просит сын в пионерском галстуке, а самого главного героя, несмотря на возраст, пытаются призвать в армию.

Видео появилось 16 февраля. Оно вызвало множество положительных откликов, но другие пользователи соцсетей увидели в нем проявления гомофобии, сексизма и расизма, пишет «Медуза». Изданию не удалось найти авторов ролика. Никаких выходных данных в видео нет, в Фейсбуке, «ВКонтакте» и на ютьюбе видео было загружено в десятки аккаунтов под разными названиями.

Одним из первых видео загрузил в Фейсбуке советник главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Казаков, его копия собрала почти полтора миллиона просмотров и более 60 тысяч перепостов. В Инстаграме видео выложил также губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Главную роль в ролике сыграл актер Сергей Бурунов, известный, в частности, по передаче «Большая разница», сериалу «Краткий курс счастливой жизни» и фильму «Последний богатырь». Актер не ответил на звонки журналистов, а его агент сообщила, что он отказывается общаться с прессой на эту тему.

Явка – одна из главных тем, обсуждаемых в связи с выборами президента России, которые пройдут 18 марта 2018 года.

Просмотров всего: 1017

#выборы #кино

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Комментарии
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  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    3 часа назад

    Блевотина. Авторы явно под веществами это придумывали. Бурунов - отличный актер, очень жаль что в таком дерьме снялся.

  • Флегматичный

    Флегматичный
    2 часа назад

    А вообще, было бы правильно: не ходил на выборы - лишаешься возможности на обращение те в органы власти, в выборах в которые не участвовал. Например, не ходил на местные выборы - хрен тебе, а не место в детском саду, не ходил на федеральные - никакого дальневосточного гектара. Это, например... Только не заикайтесь о налогах, это совершенно другая тема: лечить, учить, пенсия и т.п. - это не об этом.

  • Тахографист

    Тахографист
    2 часа назад

    пропаганда

  • Yriy28

    Yriy28
    1 час назад

    Нормальный стеб. Кто не понял, тот не понял.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    34 минуты назад

    Бред конечно ещё тот, а гей кого олицетворял? Собчак?ЛДПР?

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    34 минуты назад

    Yriy28

    Нормальный стеб. Кто не понял, тот не понял.



    Ну так объясни нам непонятливым.

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