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18февраля
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сегодня, 14:33 2

Масленица собрала на центральной площади 10 тысяч благовещенцев (фото, видео)

Масленица собрала на центральной площади 10 тысяч благовещенцев (фото, видео)

Благовещенск широко отпраздновал Масленицу. Народные гулянья на центральной площади начались в 13 часов и собрали около 10 тысяч человек. Благовещенцы презентовали своих масленичных кукол и участвовали в традиционных конкурсах.

Масленичный столб, силовая площадка, ремесленная выставка и, конечно, блины. На площади Ленина и на набережной Благовещенска прошли народные гулянья.

«В этом году мы сделали 13 творческих интерактивных площадок. Они расположены не только на площади Ленина, но и на детской площадке, которая построена у нас на новой набережной. У нас работает три самостоятельных сценических площадки. Помимо основной сцены, работает масленичный балаган, и работает площадь русских забав, которые со своей аппаратурой ведут полноценную развлекательную программу», – рассказала главный режиссер Городского дома культуры Елена Михеденко.

Новинкой этого года стал масленичный поезд – благовещенцы прошли по площади, презентуя своих кукол. Необычную пограничную куклу в берцах и шинели с погонами из блинов представил коллектив детского сада № 67. Всего к празднику горожане подготовили 150 масленичных чучел. Экспозиция кукол в преддверии Масленицы открылась в благовещенском Доме ремесел, а 18 февраля работы горожан презентовали на площади.

Традиционно благовещенцы участвовали в силовых состязаниях, взбирались на масленичный столб, пели и плясали. На площадке «Казачий курень» горожанам предлагали продегустировать чай, спеть задорные казачьи песни и закружиться в хороводе вместе с вокальными коллективами. Любой желающий мог посоревноваться в рубке дров и капусты, пройтись по широким рядам ярмарки изделий из дерева и выставки казачьей атрибутики, а также сфотографироваться в казачьей амуниции.

Новый точкой стали «Ворота счастья». На этой площадке благовещенцев знакомили с русскими свадебными обычаями и предлагали парам повязать на воротах ленту на счастье.

В проводах зимы на центральной площади областной столицы приняли участие 10 тысяч человек.

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#конкурсы #концерты #праздники

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Комментарии
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  • варварав

    варварав
    4 часа назад

    Народу мало. Не 10тысяч это точно.

  • варварав

    варварав
    4 часа назад

    Все дорого

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