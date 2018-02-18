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18февраля
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сегодня, 13:46 0

Роскосмос подарил сельской школе тренажеры и спортинвентарь

Роскосмос подарил сельской школе тренажеры и спортинвентарь

Силовые тренажеры, шест для прыжков, обручи, волейбольные, баскетбольные и массажные мячи, коврики для йоги, сетки для игр и многое другое представители Роскосмоса подарили школе поселка Береговой в Зейском районе.

Подарить спортивный инвентарь школьникам в Роскосмосе решили после встречи с жителями Берегового, где, помимо других, обсудили вопросы развития детского спорта.

«Сегодня, мы все наблюдаем сложное выступление наших российских сборных на Олимпиаде, как им сложно, тем не менее молодежь, которая готовилась своевременно, смогла проявить себя на этих соревнованиях. Мы хотели бы, чтобы выпускники школы поселка Береговой также приняли участие в Олимпиадах будущих лет, надеемся наш вклад поможет им добиться спортивных успехов», – отметил в своем обращении к ребятам начальник отдела Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Александр Двуреченский.

В Роскосмосе сообщили, что подарок школе поселка Береговой – это только начало социального партнерства Роскосмоса в Зейском районе.

«В 2019 году будет развиваться космическая программа, планируются также запуски с космодрома Восточный, ЭКОТРАС совместно с ЦЭНКИ продолжит свою работу на территории Амурской области. Будем изыскивать возможности и в дальнейшем помогать школам Зейского района», – рассказал специалист технического отдела ООО «ЭКОТРАС» Алексей Калинчук.

Зейские школьники в долгу не остались и поблагодарили гостей изготовленным собственными руками топиарием, который москвичи пообещали забрать с собой в столицу.

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#спорт

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