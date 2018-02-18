Тимати и Максиму Фадееву не понравилась песня амурчанки

Амурчанка Ксения Мельник выступила перед жюри шоу «Песни» на канале ТНТ. В эфир вышел второй выпуск серии кастингов. Прослушивали Ксению продюсеры Максим Фадеев, Тимати и приглашенный член жюри – Семен Слепаков.

На шоу Ксения Мельник приехала из села Никольское Белогорского района. Девушка исполнила песню «В моей голове», музыку и слова которой она написала сама. Ксении 25 лет. В информации об участнике кастинга в шоу указали, что Ксения «долго жила и училась в протестантской церкви и была замужем за работником протестантской церкви». Также указали, что девушка «верит в любовь и преданность».

Полностью выступление амурчанки в эфире не показали, в программу вошел лишь фрагмент. Ранее сообщалось, что девушка для исполнения выбрала авторскую песню о маме. Для того чтобы попасть в эфирный этап, исполнительница прошла два этапа отбора в Москве.

Первый вопрос после выступления Ксении задал Максим Фадеев. Он поинтересовался, как она оценивает свое выступление. Девушка призналась, что выступила плохо. Вторым слово взял Тимати.

«Мы здесь на проекте "Песни", и во главе всего стоит песня. По этим критериям есть пробелы, поэтому я вынужден проголосовать против», – сказал известный продюсер.

Уже за кулисами амурчанка высказалась на камеру: «Максим Фадеев, смейтесь, сколько хотите. Тимати, смейся, сколько хочешь. Я вам сказала, что мы еще увидимся, еще вы будете петь со мной на одной сцене», – сказала взволнованная Ксения.

Новый проект «Песни» на канале ТНТ стартовал с масштабного кастинга. После жесткого отбора, участники попадут в реалити, и с ними начнут работать Тимати и Максим Фадеев. Борьбу в шоу «Песни» продолжат лишь 20 лучших исполнителей. Участников заселят в башню «Меркурий» в «Москва-Сити», где они будут находиться под постоянным наблюдением камер на протяжении всего проекта. Наблюдать за развитием молодых артистов зрители будут по будням в эфире ТНТ. Каждую неделю конкурсантам предстоит готовиться к масштабным концертам.