Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:04 3

Тимати и Максиму Фадееву не понравилась песня амурчанки

Тимати и Максиму Фадееву не понравилась песня амурчанки

Амурчанка Ксения Мельник выступила перед жюри шоу «Песни» на канале ТНТ. В эфир вышел второй выпуск серии кастингов. Прослушивали Ксению продюсеры Максим Фадеев, Тимати и приглашенный член жюри – Семен Слепаков.

На шоу Ксения Мельник приехала из села Никольское Белогорского района. Девушка исполнила песню «В моей голове», музыку и слова которой она написала сама. Ксении 25 лет. В информации об участнике кастинга в шоу указали, что Ксения «долго жила и училась в протестантской церкви и была замужем за работником протестантской церкви». Также указали, что девушка «верит в любовь и преданность».

Полностью выступление амурчанки в эфире не показали, в программу вошел лишь фрагмент. Ранее сообщалось, что девушка для исполнения выбрала авторскую песню о маме. Для того чтобы попасть в эфирный этап, исполнительница прошла два этапа отбора в Москве.

Первый вопрос после выступления Ксении задал Максим Фадеев. Он поинтересовался, как она оценивает свое выступление. Девушка призналась, что выступила плохо. Вторым слово взял Тимати.

«Мы здесь на проекте "Песни", и во главе всего стоит песня. По этим критериям есть пробелы, поэтому я вынужден проголосовать против», – сказал известный продюсер.

Уже за кулисами амурчанка высказалась на камеру: «Максим Фадеев, смейтесь, сколько хотите. Тимати, смейся, сколько хочешь. Я вам сказала, что мы еще увидимся, еще вы будете петь со мной на одной сцене», – сказала взволнованная Ксения.

Новый проект «Песни» на канале ТНТ стартовал с масштабного кастинга. После жесткого отбора, участники попадут в реалити, и с ними начнут работать Тимати и Максим Фадеев. Борьбу в шоу «Песни» продолжат лишь 20 лучших исполнителей. Участников заселят в башню «Меркурий» в «Москва-Сити», где они будут находиться под постоянным наблюдением камер на протяжении всего проекта. Наблюдать за развитием молодых артистов зрители будут по будням в эфире ТНТ. Каждую неделю конкурсантам предстоит готовиться к масштабным концертам.

Просмотров всего: 3622

#конкурсы #концерты #культура #СМИ

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    6 часов назад

    протестанты это подозрительно

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    5 часов назад

    А где можно посмотреть ее выступление?

  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    1 час назад

    Ну ещё бы к мнению этого шимпанзе тимати прислушивались-бы.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

Благовещенцы обсудили дизайн-проекты территорий, претендующих на благоустройство
Культура

«Перетяни на свою территорию!»: белогорцы тянули канат за общественное пространство

Культура 2

Масленица собрала на центральной площади 10 тысяч благовещенцев (фото, видео)
Общество

На Амур.инфо заканчивается голосование за лучшего народного ведущего