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18февраля
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сегодня, 12:11 0

На Амур.инфо заканчивается голосование за лучшего народного ведущего

На Амур.инфо заканчивается голосование за лучшего народного ведущего

Голосование за народных ведущих 2018 года завершается на сайте Амур.инфо. Победителей традиционной акции телекомпании «Альфа-канал» определяют зрители.

Акцию «Народный ведущий» телекомпания провела в честь дня рождения. 12 февраля телекомпании исполнилось 17 лет. 67 амурчан пришли на первый этап конкурса, и почти половина участников попала во второй тур на видеопробы.

В финал акции в этом году вышли 10 человек – они и стали ведущими программ «Альфа-новости», «Новости экономики», «Простые вопросы», «Сканер» и «Благовещенск: инструкция по применению».

Голосование за лучшего народного ведущего стартовало на Амур.инфо 14 февраля. На текущий момент число проголосовавших уже превысило 4 тысячи человек. Познакомиться с работами конкурсантов и проголосовать можно в разделе «Форум». Завершится голосование в 24 часа воскресенья, 18 февраля. Первая тройка ведущих получит подарки от телекомпании «Альфа-канал».

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#интернет #конкурсы #СМИ

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