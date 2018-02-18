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Долги россиян достигли почти 5 триллионов рублей

Долги россиян достигли почти 5 триллионов рублей
Фото: vesbiz.ru

Суммарная задолженность россиян приблизилась к 5 триллионам рублей. Долги по исполнительным производствам за пять лет возросли более чем в два раза, сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

Приставам удалось взыскать с россиян в прошлом году около 14 % от тех средств, которые они должны были выплатить по решениям судов – это 663 миллиардов рублей. В целом сумма на 72,8 миллиарда больше, чем по итогам 2016 года. При этом, если сравнивать с 2016 годом, задолженность россиян возросла с 4,76 триллиона до 4,87 триллиона рублей. Такая тенденция наблюдается на протяжении последних лет: в 2015 году взысканию подлежали 3,8 триллиона рублей, в 2014 году – 3 триллиона, в 2013 году – 2,1 триллиона рублей.

В 2017 году амурские судебные приставы взыскали с различных должников более четырех миллиардов рублей. Из них 140 миллионов попали в областной бюджет.

Данные о задолженности россиян опубликовала на своем сайте Федеральная служба судебных приставов. Отчиталось ведомство и о результатах применения временного ограничения на выезд должников за рубеж. В прошлом году 4,5 миллиона россиян не могли выехать за границу из-за долгов. Это помогло взыскать 67,1 миллиарда рублей, сообщает РБК.

Просмотров всего: 748

#суды #финансы

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Комментарии
Показать все (33) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    7 часов назад

    страна нищая-оптимизаторы хреновы

  • postal

    postal
    7 часов назад

    Нехер набирать кредитов

  • Братеев

    Братеев
    7 часов назад

    да жить то то надо на что то

  • ay

    ay
    7 часов назад

    postal

    Нехер набирать кредитов



    неуплоченный взнос на сирию капремонт - тоже долг. не?

  • postal

    postal
    7 часов назад

    Тогда надо головой думать,с чего потом отдавать!Берут чужие,отдают-свои!Причем с дикими процентами!

  • postal

    postal
    7 часов назад

    ay
    postal

    Нехер набирать кредитов



    неуплоченный взнос на сирию капремонт - тоже долг. не?


    Уверены,что эти деньги пошли на Сирию?А почему не на Донбасс?Или в оффшоры?Или просто на затыкание дыр в бюджете?Еще какие версии есть?Да,почему еще не сказали,кто виноват?(не хохлы,не обама и не трамп,не предлагайте)

  • Генрих VI

    Генрих VI
    7 часов назад

    Люди, по большей части - жлобы.

  • postal

    postal
    6 часов назад

    Алиментщиков трясут,которые хер положили на своих детей,тоже,по мнению некоторых,на Сирию?

  • Пейс

    Пейс
    6 часов назад

    Вот за счет них различные ОДН повышают, всякие авантюры с квитанциями делают

  • варварав

    варварав
    6 часов назад

    Рыба гниет с головы. Кто у руля тот и виноват.

  • medium

    medium
    5 часов назад

    Просто нужно жить по средствам, тогда на все хватать будет, еще и останется. А у нас же народ какой-привыкли выёживаться друг перед другом. С айфоном, но в дырявых ботинках, в норке, зато в драных колготках,на внедорожнике каком-нибудь, зато с пустым баком. Накупят все это в кредит, а потом все бабки на кредит и спускают, что ни на новые ботинки, колготки и бенз не хватает. Когда можно было бы без этого обойтись. Понты -вот причина большей половины долгов.

  • Рамзай

    Рамзай
    5 часов назад

    Причина больших долгов - в маленьких зарплатах. Россия занимает первое место в мире по неравенству доходов. У нас ведь можно трудиться по 8 час каждый день за зарплату 8-9 тыс. руб. Но за ЖКХ нужно заплатить 7 тыс. руб. Как выжить-то на остатки? Устроиться на вторую работу за минимум.. Не спасет. Люди выживают. Это не жизнь.

    Но олигархам все мало: тарифы ЖКХ жмут и повышают, врут и с уровнем инфляции: озвучивают, что 2,5%, но орут, что пенсию повысили на 4%. Хотя инфляция, по моим подсчетам к 50% подходит.

    Сейчас олигархи притащат свои капиталы в РФ, т.к. за границей не могут доказать источник происхождения своих капиталов. А их уже депутаты ГД РФ прикрыли: они налог не будут платить. Вот так у нас радеют за народ! Народ и спивается и в кредиты лезет: хочется что-то приятное сделать, ну, хоть трохи для себэ.... И получается долговая яма. Кто виноват?

  • Рамзай

    Рамзай
    5 часов назад

    В прошлом году футболки стоили 1 тыс. руб. в этом году уже 2 т. руб. просят? Каков уровень инфляции? Кто подсчитает?

  • medium

    medium
    5 часов назад

    Каждый выбирает себе сам за какие деньги трудиться. Кто то выбирает работу уборщицы и зол при этом на весь мир, а кто то учится и выбирает более оплачиваему работу. Так что не надо всех обвинять во всех своих долгах. Я не говорю, что все, но большинство долгов из за своей же тупости, жадности и завистливости.

  • medium

    medium
    5 часов назад

    РамзайВ прошлом году футболки стоили 1 тыс. руб. в этом году уже 2 т. руб. просят? Каков уровень инфляции? Кто подсчитает?


    Можно и дешевле футболку купить. Живите по средствам.

  • Алекс К

    Алекс К
    5 часов назад

    medium

    Рамзай

    В прошлом году футболки стоили 1 тыс. руб. в этом году уже 2 т. руб. просят? Каков уровень инфляции? Кто подсчитает?



    Можно и дешевле футболку купить. Живите по средствам.


    типа ходи или голый или в том на что бабло хватает.

    и катайся на велике,если не хватает на автомобиль.

    круто,че уж

  • Рамзай

    Рамзай
    5 часов назад

    medium

    Рамзай

    В прошлом году футболки стоили 1 тыс. руб. в этом году уже 2 т. руб. просят? Каков уровень инфляции? Кто подсчитает?



    Можно и дешевле футболку купить. Живите по средствам.


    Речь шла об уровне инфляции в стране, а не о жизни по средствам. Что жить по средствам каждый знает и из штанов не выпрыгивает. Вот и поговори? Ему про Фому, а он про Ерему!

  • Манчини

    Манчини
    4 часа назад

    postal

    Тогда надо головой думать,с чего потом отдавать!Берут чужие,отдают-свои!Причем с дикими процентами!



    как с чего?

    с обещаний Путена о повышении зарплат, о том, что економика у него нас растет, цветет и пахнет

    а на деле оказывается пшиккк

  • Манчини

    Манчини
    4 часа назад

    Там за жкх еще немеренно долгов кстати

    свалили все свои проблемы на людей

    наши правители т.н.

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    3 часа назад

    Рамзай

    В прошлом году футболки стоили 1 тыс. руб. в этом году уже 2 т. руб. просят? Каков уровень инфляции? Кто подсчитает?



    Можно сдуру и за 1000 бакинских рублей купить,если у вас денег дохрена-покупайте за 2000 р,

    С 40 триллионами долларов разобрались,обс?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    Рамзай

    В прошлом году футболки стоили 1 тыс. руб. в этом году уже 2 т. руб. просят? Каков уровень инфляции? Кто подсчитает?



    И запасной вариант народу тоже перекрыли. После обвала рубля и у китов футболку дешево уже не купить. А импортозамещение со своим отечественным дешевым товаром осталось только в виде пустых лозунгов.

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    3 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Рамзай

    В прошлом году футболки стоили 1 тыс. руб. в этом году уже 2 т. руб. просят? Каков уровень инфляции? Кто подсчитает?



    И запасной вариант народу тоже перекрыли. После обвала рубля и у китов футболку дешево уже не купить. А импортозамещение со своим отечественным дешевым товаром осталось только в виде пустых лозунгов.



    300-350 рябчиков,три кита,если че

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    изoниaзидoм

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Рамзай

    В прошлом году футболки стоили 1 тыс. руб. в этом году уже 2 т. руб. просят? Каков уровень инфляции? Кто подсчитает?



    И запасной вариант народу тоже перекрыли. После обвала рубля и у китов футболку дешево уже не купить. А импортозамещение со своим отечественным дешевым товаром осталось только в виде пустых лозунгов.



    300-350 рябчиков,три кита,если че



    То что теряет цвет и форму после первой стирки?

    Дороговато для одноразового товара мгновенно прилипающего к телу, как будто сшита из чистейшего полиэтилена.

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    2 часа назад

    Е,вот удивитесь наверное,но в том же "Адидасе" продается все то же китайское тряпье,только ценники-на порядок выше зачастую!Качество-не всегда соответствует цене.Формирование цен в таких магазинах определяется типа модой,прошлогодняя коллекция идет с хорошей скидкой,есть и система скидок в магазине,но в убыток они никогда не работают!Никогда!Тогда сколько РЕАЛЬНО стоит все это шмотье?Реально же качественные вещи далеко не "сделано в КНР",но их еще поискать надо!

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    изoниaзидoм

    Е,вот удивитесь наверное,но в том же "Адидасе" продается все то же китайское тряпье,только ценники-на порядок выше зачастую!Формирование цен в таких магазинах определяется типа модой,прошлогодняя коллекция идет с хорошей скидкой,есть и система скидок в магазине,но в убыток они никогда не работают!Тогда сколько РЕАЛЬНО стоит все это шмотье?Реально же качественные вещи далеко не "сделано в КНР",но их еще поискать надо!



    В отличии от тебя я чуток умею отличать качество от контрафакта.

    И страна производитель брендового товара совсем не имеет значения.

    Брендовые вещи в Китае стоят не дешевле чем у нас.

    Фуфло которое везут китайские торговцы в Китае давно никто не покупает.

    Уровень жизни там уже выше чем в России.

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    2 часа назад

    В отличие от тебя у меня в этом магазине супруга работала

    Так что эту кухню я знаю не понаслышке!

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    2 часа назад

    Реально качественные вещи ВСЕГДА стоили дорого

    Но их еще надо поискать

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    изoниaзидoм

    В отличие от тебя у меня в этом магазине супруга работала

    Так что эту кухню я знаю не понаслышке!



    В котором?

    Я про настоящие брендовые вещи говорю, а не про наши мелкие лавки торгующие контрафактом по цене настоящего товара.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    изoниaзидoм

    Реально качественные вещи ВСЕГДА стоили дорого

    Но их еще надо поискать



    Вот я тебе про это и говорю.

    Что умею отличить качество от подделки.

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    2 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    изoниaзидoм

    В отличие от тебя у меня в этом магазине супруга работала

    Так что эту кухню я знаю не понаслышке!



    В котором?

    Я про настоящие брендовые вещи говорю, а не про наши мелкие лавки торгующие контрафактом по цене настоящего товара.



    в адидасе,епта

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    изoниaзидoм

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    изoниaзидoм

    В отличие от тебя у меня в этом магазине супруга работала

    Так что эту кухню я знаю не понаслышке!



    В котором?

    Я про настоящие брендовые вещи говорю, а не про наши мелкие лавки торгующие контрафактом по цене настоящего товара.



    в адидасе,епта



    А аБиБас давно скурвился и сюда не везут его даже через сетевые магазины.В Греции заходил в абибасовский магазин. Товар по качеству на уровне нашего иксэля стоит. Пипец полный а не абибас.

    В самом Китае настоящий адидасовский магазин ещё поискать нужно.

    Фуфловых через каждые 10 метров, а фирменных единицы.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    На пять триллионов удойных сисек на привязи!!!

    Во шуллеры! Уметь надо иметь удойных.

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    1 минута назад

    О чём свидетельствует этот показатель? О том, что власть поощряет банковскую деятельность и реально не просчитывает финансовые возможности людей. Банкам, а не экономике, делали "вливания", чтобы их поддержать с началом кризиса в 2014 году. Сейчас "такая забота" икнётся нынешней власти в ходе предстоящих выборов. Какими бы не были люди "жлобами", как отметил один форумчанин, они ни когда не признают, что в банковскую петлю и долги влезли самостоятельно. У них всегда найдутся виновные в этом. А, кто у нас во всём виноват, известно всему миру.

    Когда-то преподаватель, который много лет работал в ФРГ, говорил нам, "немцы осуществляют свой выбор политиков по признаку того, как стал выглядеть их бумажник за период после предыдущих выборов".

    Мы не немцы, но нас усиленно пытаются сделать "цивилизованными". Немец Греф обижается, что наш народ является "дауншифтерами", так как не понимает "всей прелести кредитной" жизни, мало их берёт. Но, тем не менее, в 5 триллионах рублей долгов россиян, есть определённая составляющая банковских кредитов.

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