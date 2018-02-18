Долги россиян достигли почти 5 триллионов рублей

Фото: vesbiz.ru

Суммарная задолженность россиян приблизилась к 5 триллионам рублей. Долги по исполнительным производствам за пять лет возросли более чем в два раза, сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

Приставам удалось взыскать с россиян в прошлом году около 14 % от тех средств, которые они должны были выплатить по решениям судов – это 663 миллиардов рублей. В целом сумма на 72,8 миллиарда больше, чем по итогам 2016 года. При этом, если сравнивать с 2016 годом, задолженность россиян возросла с 4,76 триллиона до 4,87 триллиона рублей. Такая тенденция наблюдается на протяжении последних лет: в 2015 году взысканию подлежали 3,8 триллиона рублей, в 2014 году – 3 триллиона, в 2013 году – 2,1 триллиона рублей.

В 2017 году амурские судебные приставы взыскали с различных должников более четырех миллиардов рублей. Из них 140 миллионов попали в областной бюджет.

Данные о задолженности россиян опубликовала на своем сайте Федеральная служба судебных приставов. Отчиталось ведомство и о результатах применения временного ограничения на выезд должников за рубеж. В прошлом году 4,5 миллиона россиян не могли выехать за границу из-за долгов. Это помогло взыскать 67,1 миллиарда рублей, сообщает РБК.