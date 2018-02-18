Благовещенские дворы сравнили с поверхностью Луны

Территорию одного из дворов Благовещенска в социальных сетях сравнили с поверхностью Луны. В Инстаграме опубликовали фотографию двора около дома № 62/2 на улице 50-летия Октября.

«Наши дворы словно поверхность Луны. 50-летия Октября, 62/2» – фотография с таким описанием появилась в паблике mreporter_blg. К обсуждению подключились и другие пользователи: «И не только дворы», – присоединилась volodina.darya.dv; «А летом, как трасса для гонок в грязи», – добавила anastasyia0404; «У меня такой же двор, если не хуже», – написала nataliasalexeevna.

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Нино Кохреидзе