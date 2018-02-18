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18февраля
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сегодня, 11:10 12

Благовещенские дворы сравнили с поверхностью Луны

Благовещенские дворы сравнили с поверхностью Луны

Территорию одного из дворов Благовещенска в социальных сетях сравнили с поверхностью Луны. В Инстаграме опубликовали фотографию двора около дома № 62/2 на улице 50-летия Октября.

«Наши дворы словно поверхность Луны. 50-летия Октября, 62/2» – фотография с таким описанием появилась в паблике mreporter_blg.

К обсуждению подключились и другие пользователи: «И не только дворы», – присоединилась volodina.darya.dv; «А летом, как трасса для гонок в грязи», – добавила anastasyia0404; «У меня такой же двор, если не хуже», – написала nataliasalexeevna.

Просмотров всего: 875

#интернет

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    7 часов назад

    Везде базы и корабли пришельцев?:)

  • варварав

    варварав
    5 часов назад

    Кругом кучи омна

  • Okean555

    Okean555
    4 часа назад

    всех недовольных выгнать на уборку!

  • Tayn Skittle

    Tayn Skittle
    3 часа назад

    Больше похоже не на поверхность Луны, а на дорогу на тот свет.....

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    3 часа назад

    Okean555всех недовольных выгнать на уборку!


    На уборку чего?

  • Tayn Skittle

    Tayn Skittle
    3 часа назад

    MbIcли вcлyx
    Okean555всех недовольных выгнать на уборку!


    На уборку чего?
    трупов

  • Okean555

    Okean555
    3 часа назад

    MbIcли вcлyx

    Okean555

    всех недовольных выгнать на уборку!



    На уборку чего?



    Лунной поверхности.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    Okean555

    MbIcли вcлyx

    Okean555

    всех недовольных выгнать на уборку!



    На уборку чего?


    Лунной поверхности.



    А лунатики из администрации на этот раз массовку изображать будут?

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Как-то я долго не выходил за калитку. А вот не давно вышел. Потеплело. Ну и прямо у калитки говно собачье и не одно лепехами с мерзжимися. Пакеты с картофельными очистками валяются разорваные. Собаки видно что-то в пакетах нашли. куски крошашегося асфальта автомобили на юзили к забору. Ломаные ветки с деревьев валяются. И тут -же авто подкатили и фотают. Спрашиваю зачем вы фотаете и кто вы. Мы с администрации ивот вам наше предупреждение если не очистите мы с вас штраф "сдерем". Не успел возразить Только пыль за ними оседала.Да пыль. Снега-то нынче нет.

  • mix23

    mix23
    18 минут назад

    Скинутся всем домом на час работы грейдера (2000 руб) не судьба? Для себя же любимых.

    PS. Есть такой пункт в квитанциях - содержание и ремонт. Вот и долбите свои УК, они обязаны заниматся придомовой территорией.

  • postal

    postal
    11 минут назад

    OT

    Как-то я долго не выходил за калитку. А вот не давно вышел. Потеплело. Ну и прямо у калитки говно собачье и не одно лепехами с мерзжимися. Пакеты с картофельными очистками валяются разорваные. Собаки видно что-то в пакетах нашли. куски крошашегося асфальта автомобили на юзили к забору. Ломаные ветки с деревьев валяются. И тут -же авто подкатили и фотают. Спрашиваю зачем вы фотаете и кто вы. Мы с администрации ивот вам наше предупреждение если не очистите мы с вас штраф "сдерем". Не успел возразить Только пыль за ними оседала.Да пыль. Снега-то нынче нет.



    Алеха,это насрали специально!Лично выдрессированные Путиным спецагенты!Прям Алехе под забор!

    Вот же гады!

  • Витком

    Витком
    8 минут назад

    Похоже ты и насрал

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