Пятая часть взявших гектар в Приамурье не определилась с его применением

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В Амурской области с начала действия закона о дальневосточном гектаре, заключено уже около 4,5 тысячи договоров. Почти пятая часть взявших землю бесплатно, пока не могут определиться, что будут с ней делать.

Только за последнюю неделю по области поступило 50 заявок. Всего с начала реализации президентского закона заключено 4 409 договоров на гектары по области. На территории Приамурья россиянам уже предоставили 5 181 гектар. В основном землю берут под личное подсобное хозяйство – таких 45 %. Под индивидуальное жилищное строительство гектары оформили 17 % владельцев, еще 20 % взяли землю под сельское хозяйство. Почти пятая часть – 18 % – пока не определились с использованием участков.

Общедоступный мониторинг по дальневосточному гектару запустило министерство имущественных отношений Приамурья. На страничке ведомства в Инстаграме установлен счетчик, который показывает, сколько договоров аренды подписано по программе «Дальневосточный гектар». Данные обновляются два раза в неделю по понедельникам и четвергам.

Закон о предоставлении гражданам в безвозмездное пользование земельных участков на Дальнем Востоке был разработан по поручению президента России. 63 % дальневосточников считают, что бесплатное предоставление земли повысит уровень жизни в регионе, об этом говорят результаты опроса ВЦИОМ.