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18февраля
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сегодня, 10:32 7

Пятая часть взявших гектар в Приамурье не определилась с его применением

Пятая часть взявших гектар в Приамурье не определилась с его применением
Фото: Eastrussia

В Амурской области с начала действия закона о дальневосточном гектаре, заключено уже около 4,5 тысячи договоров. Почти пятая часть взявших землю бесплатно, пока не могут определиться, что будут с ней делать.

Только за последнюю неделю по области поступило 50 заявок. Всего с начала реализации президентского закона заключено 4 409 договоров на гектары по области. На территории Приамурья россиянам уже предоставили 5 181 гектар. В основном землю берут под личное подсобное хозяйство – таких 45 %. Под индивидуальное жилищное строительство гектары оформили 17 % владельцев, еще 20 % взяли землю под сельское хозяйство. Почти пятая часть – 18 % – пока не определились с использованием участков.

Общедоступный мониторинг по дальневосточному гектару запустило министерство имущественных отношений Приамурья. На страничке ведомства в Инстаграме установлен счетчик, который показывает, сколько договоров аренды подписано по программе «Дальневосточный гектар». Данные обновляются два раза в неделю по понедельникам и четвергам.

Закон о предоставлении гражданам в безвозмездное пользование земельных участков на Дальнем Востоке был разработан по поручению президента России. 63 % дальневосточников считают, что бесплатное предоставление земли повысит уровень жизни в регионе, об этом говорят результаты опроса ВЦИОМ.

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#Дальний Восток #российская власть #сельское хозяйство #строительство

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    6 часов назад

    да коноплёй засадят-ею милою

  • варварав

    варварав
    6 часов назад

    А через пять лет охраняют от налога за землю. Он у нас как на юге в Черноземье. И налоговая по новым правилам может пересчитать налог за три предыдущих года. И хоть засудитесь тогда олени наивные

  • postal

    postal
    6 часов назад

    варваравА через пять лет охраняют от налога за землю. Он у нас как на юге в Черноземье. И налоговая по новым правилам может пересчитать налог за три предыдущих года. И хоть засудитесь тогда олени наивные


    Не олень ,чего через пять лет охраняют?

  • варварав

    варварав
    6 часов назад

    *охренеют

  • NatashaBlag

    NatashaBlag
    6 часов назад

    4/5 из взявших гектар уже построили там медовые фермы и отели для туристов...

  • ООШШ

    ООШШ
    6 часов назад

    Пчёлы не дураки-они улетели в благоприятные районы,а отели,что для инопланетян,ну да им интересно посмотреть,как мы тут живем...

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    17 минут назад

    Братеев

    да коноплёй засадят-ею милою



    Главное, чтобы с космоса не было видно. С Международной космической станции. А то скандал возможен.

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