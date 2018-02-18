В России задумались об улучшении условий для работающих пенсионеров

Действующая с 2016 года отмена индексации пенсии работающим пенсионерам подталкивает их к выходу из легальной занятости, в то время как число работающих пенсионеров растет. Об этом говорили исследователи на площадке Комитета гражданских инициатив.

Представители старшего поколения за последние 25 лет стали образованнее, они хотят дольше сохранять социальную и общественную активность. Доклад о социально-экономических аспектах жизни пожилых граждан в стране представили на встрече российских ученых. Доля россиян 50 лет и старше с высшим образованием за четверть века увеличилась на 11,3 %, со средним профессиональным образованием – на 31,6 %. В это же время доля женщин, оценивающих свое здоровье как хорошее и очень хорошее, выросла с 3,8 % до 9,8 %, а мужчин – с 10,7 % до 17,9 %.

Государству необходимо помочь старшему поколению сохранять активность и трудоспособность, уверены эксперты.

«Очевидна необходимость более активного вовлечения пожилых людей в непрерывное образование, которое на первом этапе может быть реализовано в основном при активной регулирующей роли государства и софинансировании программ со стороны государства и работодателей», – приводит слова авторов доклада «Российская газета».

Также акцент сделали на развитии гибких и дистанционных форм занятости – это будет способствевать не только сохранению активности пожилых граждан, но и облегчит занятость и самообеспечение людей с плохим здоровьем.

Среди предлагаемых мер: поддержка предпринимательской инициативы, то есть упрощение процедур создания и ведения бизнеса, индивидуального предпринимательства и обучение в этом направлении.