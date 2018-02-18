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18февраля
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сегодня, 10:02 13

В России задумались об улучшении условий для работающих пенсионеров

Действующая с 2016 года отмена индексации пенсии работающим пенсионерам подталкивает их к выходу из легальной занятости, в то время как число работающих пенсионеров растет. Об этом говорили исследователи на площадке Комитета гражданских инициатив.

Представители старшего поколения за последние 25 лет стали образованнее, они хотят дольше сохранять социальную и общественную активность. Доклад о социально-экономических аспектах жизни пожилых граждан в стране представили на встрече российских ученых. Доля россиян 50 лет и старше с высшим образованием за четверть века увеличилась на 11,3 %, со средним профессиональным образованием – на 31,6 %. В это же время доля женщин, оценивающих свое здоровье как хорошее и очень хорошее, выросла с 3,8 % до 9,8 %, а мужчин – с 10,7 % до 17,9 %.

Государству необходимо помочь старшему поколению сохранять активность и трудоспособность, уверены эксперты.

«Очевидна необходимость более активного вовлечения пожилых людей в непрерывное образование, которое на первом этапе может быть реализовано в основном при активной регулирующей роли государства и софинансировании программ со стороны государства и работодателей», – приводит слова авторов доклада «Российская газета».

Также акцент сделали на развитии гибких и дистанционных форм занятости – это будет способствевать не только сохранению активности пожилых граждан, но и облегчит занятость и самообеспечение людей с плохим здоровьем.

Среди предлагаемых мер: поддержка предпринимательской инициативы, то есть упрощение процедур создания и ведения бизнеса, индивидуального предпринимательства и обучение в этом направлении.

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#образование #Пенсионный фонд #работа

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Комментарии
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  • Генрих VI

    Генрих VI
    8 часов назад

    Значит, жди беды.

  • Братеев

    Братеев
    8 часов назад

    выборы скоро-надо показать заботу

  • stil

    stil
    7 часов назад

    Генрих VIЗначит, жди беды.


    Если пенсионеры активны, значит им ещё не нужно быть пенсионерами.

  • NatashaBlag

    NatashaBlag
    6 часов назад

    stil

    Генрих VI

    Значит, жди беды.



    Если пенсионеры активны, значит им ещё не нужно быть пенсионерами.



    Или денег катастрофически не хватает...

  • ООШШ

    ООШШ
    6 часов назад

    Ну какой бы пенсионер работал,если бы была достойная пенсия.Он лучше бы занимался бесплатно каким нибудь делом для души,для общества полезным.

  • Рамзай

    Рамзай
    5 часов назад

    Но пенсионер вынужден занимать рабочее место, предназначенное для молодежи... Иначе не выжить!

  • Немо

    Немо
    5 часов назад

    Молодежь желает пойти далеко не на всякое рабочее место, занимаемое пенсионером...

  • Рамзай

    Рамзай
    5 часов назад

    И правильно, молодежь не хочет работать за 3 рубля. Но жить-то хочется, вот и напрягают пенсионеров! Разве не так в большинстве случаев. Живут за счет пенсионеров.... не работая.

  • варварав

    варварав
    4 часа назад

    Рабов в стране мало родилось новых, по этому старые рабы должны жить и работать по дольше.

  • Манчини

    Манчини
    3 часа назад

    короче возраст выхода на пенсию повысят

    тут и к гадалке не ходи

  • tankist btb

    tankist btb
    1 час назад

    помогут очень просто на 5 лет увеличат пенсионный возраст

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    1 час назад

    варварав

    Рабов в стране мало родилось новых, по этому старые рабы должны жить и работать по дольше.



    рабами вы стали ,когда СССР продали за джинсу,кока-колу,жвачку

    И свободу,причем свободу от всего!

    мало того,вам все неймется,теперь же в угоду своим паханам вы хотите устроить очередной дерибан на остатках Союза,в России

    хрен дождетесь!

  • Леонидова

    Леонидова
    1 час назад

    Манчини

    короче возраст выхода на пенсию повысят

    тут и к гадалке не ходи



    налогами обложат....

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