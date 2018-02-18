Масленица в Приамурье будет теплой: прогноз погоды на 18 февраля

Фото: kostromama.ru

Днем 18 февраля в Амурской области сохранится малооблачная погода, осадков не ожидается. В центральных и южных районах будет до минус 7-12 градусов. Северо-западный ветер дует со скоростью 2-7 метров в секунду, в порывах – до 11 метров.

Тепло будет и в северных районах – здесь, по прогнозу синоптиков Амурского гидрометцентра, днем до 8-13 градусов ниже нуля, местами столбик термометра опустится до минус 20 градусов.

В Благовещенске северо-западный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду. Дневные температуры – 8-10 градусов со знаком минус.