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18февраля
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Бронзовую медаль в лыжных гонках взяла на Олимпиаде команда России

Бронзовую медаль в лыжных гонках взяла на Олимпиаде команда России
Фото: rsport.ria.ru

Удачным был день 17 февраля в Пхенчхане для России. Лыжницы завоевали девятую – бронзовую – медаль. Женская сборная России по хоккею впервые в истории вышла в полуфинал Олимпиады, а хоккеисты-мужчины всухую обыграли американцев – 4:0.

Российские лыжницы завоевали бронзовые медали в эстафете 4 по 5 километров. Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская заняли третье место с отставанием 43,3 секунды. Победу одержала сборная Норвегии (51 минута 24,3 секунды), серебряная медаль у команды Швеции (+2,0 секунды), сообщает «Р-Спорт».

У лыжников это четвёртая бронза Олимпиады: ранее Юлия Белорукова и Александр Большунов показали третий результат в спринте, а Денис Спицов стал бронзовым призёром в индивидуальной гонке на 15 километров.

«Все-таки команда у нас была стабильная, это важно, – сказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. — Аня (Нечаевская) прошла в свою силу. Сказать, что она прошла плохо, нельзя, но она реально им проигрывает столько. Я всегда верю в своих спортсменов. Я даже девчонкам говорила, что я не уйду, пока от вас медалей не дождусь, пока не станете олимпийскими чемпионками».

Как после финиша отметила Белорукова, для которой награда стала второй на этих Играх, предчувствие ее не обмануло: «Было ощущение, что медаль будет. Но мы старались на этом не концентрироваться, отвлекали себя как-то, шутили. Чтобы не забивать себе голову ничем. Мы знали, что у нас сильная команда, и от нас не знали, чего ожидать. А когда не знают, чего ожидать, это лучше всего».

Сейчас у россиян 9 олимпийских медалей – две серебряные и семь бронзовых. В общем зачете Россия находится на 19 месте.

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#Олимпиада #спорт

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Комментарии
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  • borer

    borer
    10 часов назад

    "Олимпийские надежды.

    Золотой медальный дождь не пролился пока на нашу многострадальную сборную атлетов. Плачет, как Ярославна Дмитрий Губерниев, кто ответит за поругание, пятнадцатое место, такого даже при царском режиме не было. Пора взывать к высшим силам, пора крестный ход устроить или молитвенное стояние, может поможет.

    Я когда-то ухаживал за девушкой, а она мне не дала из-за допинга, но я не винил в этом темные силы, пошел на пустырь и стал бегать, убрал с талии лишние кг , перестал употреблять горячительные напитки и добежал с ней до финиша в парке на скамье."

    Валерий Зеленогорский

  • mnbv199

    mnbv199
    6 часов назад



    В общем зачете Россия находится на 19 месте.



    Нет флага - нет России, а значит нет 19-го места.

    Предателей спортсменов унижают даже наши враги.

    Унижение России продолжается

    Российские спортсмены не смогут надеть медаль в Доме спорта на Олимпиаде.

    Исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев рассказал, что российские спортсмены, завоевавшие на Олимпиаде медали, не смогут надеть награды при посещении Дома спорта, открытого в Канныне. Слова Катушева приводит ТАСС.

    "Мы ничего не нарушаем, не вывешиваем символику. У нас нет здесь альтернативных церемоний.

    Нам говорили, что вы должны приглашать сюда спортсменов, но ни в коем случае почитатели даже шутки ради не должны надевать на них медалей, потому что это будет воспринято как альтернативная церемония награждения", — сказал Катушев.

    А тем временем в России...

    Турнир для недопущенных на Игры-2018 в Пхенчхан российских спортсменов пройдет в Сочи.

    На соревнованиях выступят более 500 атлетов. Помимо россиян, на турнире примут участие иностранные спортсмены, которые не смогли отобраться на Олимпиаду-2018.

    «Сочи готов к проведению соревнований самого высокого международного уровня. Все объекты, которые были использованы на Олимпиаде 2014 года, находятся в отличном состоянии и готовы принять атлетов хоть завтра. Поэтому большинство соревнований для тех, кого МОК не пустил в Пхенчхан, состоятся именно в Сочи», – сообщил газете «Известия» источник, знакомый с ситуацией.

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