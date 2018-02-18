Бронзовую медаль в лыжных гонках взяла на Олимпиаде команда России

Фото: rsport.ria.ru

Удачным был день 17 февраля в Пхенчхане для России. Лыжницы завоевали девятую – бронзовую – медаль. Женская сборная России по хоккею впервые в истории вышла в полуфинал Олимпиады, а хоккеисты-мужчины всухую обыграли американцев – 4:0.

Российские лыжницы завоевали бронзовые медали в эстафете 4 по 5 километров. Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская заняли третье место с отставанием 43,3 секунды. Победу одержала сборная Норвегии (51 минута 24,3 секунды), серебряная медаль у команды Швеции (+2,0 секунды), сообщает «Р-Спорт».

У лыжников это четвёртая бронза Олимпиады: ранее Юлия Белорукова и Александр Большунов показали третий результат в спринте, а Денис Спицов стал бронзовым призёром в индивидуальной гонке на 15 километров.

«Все-таки команда у нас была стабильная, это важно, – сказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. — Аня (Нечаевская) прошла в свою силу. Сказать, что она прошла плохо, нельзя, но она реально им проигрывает столько. Я всегда верю в своих спортсменов. Я даже девчонкам говорила, что я не уйду, пока от вас медалей не дождусь, пока не станете олимпийскими чемпионками».

Как после финиша отметила Белорукова, для которой награда стала второй на этих Играх, предчувствие ее не обмануло: «Было ощущение, что медаль будет. Но мы старались на этом не концентрироваться, отвлекали себя как-то, шутили. Чтобы не забивать себе голову ничем. Мы знали, что у нас сильная команда, и от нас не знали, чего ожидать. А когда не знают, чего ожидать, это лучше всего».

Сейчас у россиян 9 олимпийских медалей – две серебряные и семь бронзовых. В общем зачете Россия находится на 19 месте.