В Благовещенске «Альфа-канал» провел для горожан игру «Альфа-энкаунтер» (фото)

17 февраля в ТРЦ «Острова» Благовещенска состоялась игра «Альфа-энкаунтер». Ее для горожан провели сотрудники «Альфа-канала». Мероприятие в честь дня рождения канала проходит второй год.

Перед стартом энкаунтера состоялось подведение итогов конкурсов, которые проходили на протяжении месяца в честь 10-летия программы «Благовещенск – инструкция по применению», вместе с партнером – компанией BrandScooter. Победители получили свои призы. Также были проведены еще ряд конкурсов, состоялся розыгрыш подарков по купонам.

В этом году участниками игры стали девять команд, причем три из них участвовали и в 2017-м. Возраст игроков составил от 18 до 42 лет. Горожанам нужно было зарегистрироваться в Интернете, а затем выполнять в «Островах» задания, связанные с «Альфа-каналом». Команды перемещались от точки к точке, по цепочке. Необходимо было расправиться со всеми заданиями быстрее конкурентов, чтобы победить в игре.

Стартовал «Альфа-энкаунтер» в 14:00, а завершилась игра в 17:30. В итоге первое место досталось команде «Свидетели Дедониса». Ее участники получили диплом, сертификат на 7 тысяч рублей в «лазертаг» и пиццу. Второе место занял коллектив «Агонь 28». Он получил диплом, сертификат на 5 тысяч рублей в «квест в реальности» и пиццу. Третьей стала команда «Адреналин-2018», которой достались диплом, сувенирная продукция от «Альфа-канала» и пицца. Кроме того, все остальные участвовавшие команды получили по пицце.