Благовещенцы жалуются на высокую плату за электричество по ОДН

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Жители Благовещенска жалуются на высокую плату за электричество, которое уходит на общедомовые нужды. Люди живут в квартирах с печным отоплением и подозревают, что некоторые соседи обогревают жилье с помощью электричества, платить за которое в итоге приходится всем. При этом не во всех квартирах есть электросчетчики, а общедомовой прибор учета показывает большое потребление.

81-летняя Раиса Сапьян живет в доме № 239А по улице Чайковского, уже пятьдесят лет. Все эти годы женщина-инвалид второй группы топит в квартире печку. А вот электроприборы использует по минимуму – пенсионерка постоянно экономит, в ее квартире установлен электросчетчик.

«Сто киловатт в среднем у меня по квартире получается. А вот это электричество, которое они присылают, ОДН, – у меня уже с пенсии высчитали 4 тысячи», – говорит Раиса Сапьян.

Такая сумма появилась после установки общедомовых приборов учета, рассказывает пенсионерка. Ей теперь приходится во многом себе отказывать. Пенсия в 17 тысяч рублей разлетается на привозную воду, дрова, лекарства и еду. Деньгами помогают родственники. Они же и решили разобраться в проблеме со счетами.

«Меня послали в домуправление, я там начала возмущаться. А женщина просто сидит и говорит: вы никогда не добьетесь, потому что там живет половина алкашей, они не платят за свет, за счет этого идет ОДН», – отмечает дочь Раисы Татьяна Тельных.

Законопослушные жильцы вынуждены платить больше за общедомовые нужды из-за тех, кто их вообще не платит, жалуется пенсионерка. Еще одна причина высоких счетов – недобросовестные соседи. В этом доме из 15 квартир только в одной нет электросчетчика, люди платят по нормативу. А многие вообще не пользуются печками, обогревают жилье при помощи электрообогревателей.

«Они много лет пользовались тем, что у них нет счетчика. Они подсоединились к общему кабелю. У них нет счетчика, поэтому у них не учитывается. У них нет печки, у них все на электричестве. И вот это все мотает на общий счетчик. И вот то, что они используют – потом еще раскидывают все на ОДН, и получается, что мы за них платим», – объясняет старшая дома Галина Глимбоцкая.

«Мы платим по нормативу – в месяц 1 750. А за ОДН приходит по 3 600-3 200. Получается, мы за эту лампочку платим больше, чем за квартиру», – говорит житель дома Сергей Боровков.

Жители этого дома и еще двух соседних подозревают, что их соседи потребляют киловатты в обход домашних приборов учета. За помощью они обратились к энергетикам.

«На такую информацию, когда говорят, что есть несанкционированное подключение – мы вместе с управляющей компанией выезжаем. Мы не государственный орган, у нас нет полномочий беспрепятственно входить в жилое помещение. Поэтому если мы видим несанкционированное подключение визуально, которое мы можем устранить, то в этом случае мы, естественно, его устраняем и составляем акт несанкционированного подключения, накладываем ответственность на это недобросовестное лицо», – рассказывает начальник Благовещенского РКЦ филиала ПАО ДЭК «Амурэнергосбыт» Дмитрий Каландия.

Поэтому помочь людям у энергетиков получается не всегда. Жильцам остается только призывать своих соседей к добросовестности.