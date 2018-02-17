Необычные сосны в районе Благовещенска привлекли внимание специалистов (видео)

В Инстаграме управления по охране животного мира Амурской области появилось видео, запечатлевшее необычные сосны. Сообщается, что такие деревья растут в районе Благовещенска. Их обнаружил главный охотовед дирекции по охране и использованию объектов животного мира Приамурья Михаил Лесик.

От обычных такие сосны отличаются повышенной «мохнатостью». Внешний вид деревьев Михаил Лесик сравнивает с кипарисом.

Обнаруженными соснами теперь занимаются амурские ботаники. «Пока у них две прекрасные версии. Работа маньяка-селекционера, который путем направленной мутации наделал из обычных сосен необычные. Или результат "погрыза" совсем еще юных саженцев гусеницами-хвоевертками», – сообщается в Инстаграме управления.

Ботаники отправили образцы европейским коллегам.

На публикацию отреагировал один из пользователей. «Рядом с Новопетровкой такие есть. Я привез, в городе пересадил. Принялась и растет. Местные как-то особенно их называют. Иголки в два раза длиннее обычных», – написал он.

Видео: instagram.com/ohotaamur