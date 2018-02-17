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17февраля
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сегодня, 15:40 11

Необычные сосны в районе Благовещенска привлекли внимание специалистов (видео)

Необычные сосны в районе Благовещенска привлекли внимание специалистов (видео)

В Инстаграме управления по охране животного мира Амурской области появилось видео, запечатлевшее необычные сосны. Сообщается, что такие деревья растут в районе Благовещенска. Их обнаружил главный охотовед дирекции по охране и использованию объектов животного мира Приамурья Михаил Лесик.

От обычных такие сосны отличаются повышенной «мохнатостью». Внешний вид деревьев Михаил Лесик сравнивает с кипарисом.

Обнаруженными соснами теперь занимаются амурские ботаники. «Пока у них две прекрасные версии. Работа маньяка-селекционера, который путем направленной мутации наделал из обычных сосен необычные. Или результат "погрыза" совсем еще юных саженцев гусеницами-хвоевертками», – сообщается в Инстаграме управления.

Ботаники отправили образцы европейским коллегам.

На публикацию отреагировал один из пользователей. «Рядом с Новопетровкой такие есть. Я привез, в городе пересадил. Принялась и растет. Местные как-то особенно их называют. Иголки в два раза длиннее обычных», – написал он.

Видео: instagram.com/ohotaamur

Просмотров всего: 2725

#природа

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • БаРмалей

    БаРмалей
    3 часа назад

    Это еще цветочки!пару ракет завалится так и детишки удивительные появятся

  • Тундра

    Тундра
    2 часа назад

    Может кедры

  • Di

    Di
    2 часа назад

    Ну с кипарисом там точно ничего общего)) В целом похожа на Pinus ponderosa, но для определения видео мало. Вид североамериканский, думаю, по условиям она может тут расти, откуда взялась правда вопрос. Ещё как вариант - полиплоидия.

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    "КипАрис какой-то" в "лЕсе" растет...

  • Di

    Di
    2 часа назад

    Myxira

    "КипАрис какой-то" в "лЕсе" растет...



    Да, тоже посмешило ))

  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 час назад

    Какие красивые сосны. У меня любовь к хвойным породам деревьев.

  • Оля111

    Оля111
    39 минут назад

    Тундра

    Может кедры



    Да уж нет, перепутать не могли!

  • Оля111

    Оля111
    36 минут назад

    Di

    Myxira

    "КипАрис какой-то" в "лЕсе" растет...



    Да, тоже посмешило ))



  • Оля111

    Оля111
    35 минут назад

    Мохнатость у сосен повышена, да!

    Действительно, необычные!

  • Di

    Di
    33 минуты назад

    Оля, вот так лет через 10 кто-то твои кедры в лесу обнаружит и удивится )))

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    31 минута назад

    Генрих VI

    Какие красивые сосны. У меня любовь к хвойным породам деревьев.



    Надеюсь она не заменяет любовь к женщине.

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