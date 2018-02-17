В Благовещенске внедорожник проехал по центральной площади (видео)

Обновлено: 17:56



Жители Благовещенска стали очевидцами очередного нарушения ПДД. В вечернее время внедорожник проехал по центральной площади. Происходящее удалось запечатлеть на видео.

Как сообщила ИА «Амур.инфо» автор ролика, автохам проехал по площади 16 февраля около 22 часов вечера.

«Мы стояли там, где вход в гостиницу "Юбилейная". С той стороны никак на площадь не заедешь – там везде бордюры. И он заехал по бордюру и прямо на снежный городок поехал», – рассказала горожанка.

По ее словам, нарушитель был за рулем машины, похожей на Toyota Land Cruiser Prado. Номера автомобиля девушка не увидела.

После публикации в редакцию ИА «Амур.инфо» обратился мужчина, представившийся хозяином автомобиля. Он сообщил, что машина не нарушала ПДД, поскольку является служебной: она обслуживает торговые объекты.

«По законодательству обслуживание торговых объектов производится кратчайшим путем, там, где есть ближайший проезд, при этом не нарушая закона и не препятствуя пешеходам», – пояснил собеседник.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28