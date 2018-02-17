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17февраля
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сегодня, 14:31 6

В Приамурье мужчины стали жить дольше

В Приамурье мужчины стали жить дольше
Фото: wshu.org

15 февраля в Благовещенске прошло заседание круглого стола по выполнению программы повышения качества жизни пожилых людей на территории Приамурья на 2014-2018 годы. Были озвучены показатели, касающиеся продолжительности жизни амурчан.

Так, средняя продолжительность жизни мужчин в Амурской области в 2017 году составила 65,5 года. Этот показатель увеличился. Для сравнения, в 2015 году мужчины в Приамурье жили в среднем 61,3 года. Что касается женщин, то средняя продолжительность их жизни в регионе сейчас составляет 73 года.

«За последние годы в России и в Приамурье сформировалась положительная динамика изменения количественных и качественных показателей в улучшении социально-экономического уровня положения граждан», – сообщает пресс-служба амурского отделения партии «Единая Россия».

Количество посещений лицами пожилого возраста врачей с профилактической целью в 2017 году в Приамурье увеличилось на 47 %, а осмотров врачами на дому – на 36 %. Кабинеты врача-гериатра функционируют в 11 медицинских учреждениях области. Тем не менее есть вопросы по доступности медицинской помощи пожилым в амбулаторных условиях. Также необходимо совершенствовать паллиативную помощь на амбулаторном этапе и в стационаре, полагают участники круглого стола.

Председатель регионального отделения «Союза пенсионеров» Елена Самбур сообщила, что в Приамурье проводится мониторинг социально-экономического благополучия граждан старшего поколения. Он показал, что большинство людей пожилого возраста волнуют не только уровень пенсии, качество медицинской помощи, льготное обеспечение лекарствами, но и возможность повышения образования. Поэтому профессиональное обучение людей третьего возраста (тех, кто уже вышел на пенсию) осуществляется по 12 профессиям на базе 14 образовательных учреждений региона. С большим энтузиазмом повышают амурские пенсионеры и компьютерную грамотность.

Как подчеркнул региональный координатор проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия», депутат Олег Турков, нужно сделать все, чтобы повысить качество жизни пенсионеров.

«На сегодняшний день перед нами стоит задача по формированию новой программы повышения качества жизни пожилых людей на территории области на 2019-2022 годы. Предстоит объединить усилия для большой и важной работы», – сказал Олег Турков.

Остается ряд задач, требующих внимания. Среди них повышение уровня жизни, доступности и качества социальных и медицинских услуг, в том числе в сельской местности, ликвидация очередности в учреждения социального обслуживания, расширение доступа к образовательным программам и другие.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Atlas

    Atlas
    4 часа назад

    Прямо-таки за 2 года что-то значительно улучшилось? Чем объясняют улучшения? Наверняка просто что-то нахимичили с цифрами.

  • Витком

    Витком
    4 часа назад

    только их меньше стало

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Эх, выборы-выборы

  • physic1

    physic1
    2 часа назад

    Это к тому, что пенсионный возраст нужно непременно увеличить. Этот заголовлк и лозунг - Во всех газетах страны очень скоро.. Аккурвт после ВЫБОРОВ!!!

  • Gelo

    Gelo
    1 час назад

    Гептил хорошо консервирует организм мужчин! Работа на несколько ставок укрепляет выносливость! Слава ЕР!

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    41 минута назад

    65 лет, кошмар. Как же это мало.

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