Выяснились подробности инцидента с благовещенским школьником, съевшим конфеты

Фото: tgankina.livejournal.com

По словам Марины Анатольевны, мальчик учится в 5 классе. Происшествие было в первой половине дня 15 февраля.

«После третьего урока у него началась тошнота. Он не питается в школьной столовой, и на перемене перед этим одноклассник угостил ребят в классе, в том числе этого мальчика, конфетами. Ученик пожаловался, приехала мама, и они сразу пошли на прием в поликлинику напротив нашей школы по улице Зейской. Там вызвали карету скорой медицинской помощи, и мама с ребенком поехали в областную детскую клиническую больницу. Там взяли все анализы, сделали промывание, и после обеда ребенка отпустили», – сообщила Марина Коровник.

Как выяснила директор школы у матери мальчика, его диагноз – отравление неизвестного характера. Остальные школьники на проблемы со здоровьем не жаловались.

Также Марина Коровник сообщила, что пока непонятно, с кого началось распространение в WhatsApp сообщения о наркотическом опьянении.