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17февраля
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сегодня, 13:36 0

Выяснились подробности инцидента с благовещенским школьником, съевшим конфеты

Выяснились подробности инцидента с благовещенским школьником, съевшим конфеты
Фото: tgankina.livejournal.com

ИА «Амур.инфо» связалось с директором школы № 12 Благовещенска Мариной Коровник. Она рассказала подробности инцидента с учащимся, который попал в больницу, съев шоколадные конфеты. Мальчик уже отпущен из лечебного учреждения.

По словам Марины Анатольевны, мальчик учится в 5 классе. Происшествие было в первой половине дня 15 февраля.

«После третьего урока у него началась тошнота. Он не питается в школьной столовой, и на перемене перед этим одноклассник угостил ребят в классе, в том числе этого мальчика, конфетами. Ученик пожаловался, приехала мама, и они сразу пошли на прием в поликлинику напротив нашей школы по улице Зейской. Там вызвали карету скорой медицинской помощи, и мама с ребенком поехали в областную детскую клиническую больницу. Там взяли все анализы, сделали промывание, и после обеда ребенка отпустили», – сообщила Марина Коровник.

Как выяснила директор школы у матери мальчика, его диагноз – отравление неизвестного характера. Остальные школьники на проблемы со здоровьем не жаловались.

Также Марина Коровник сообщила, что пока непонятно, с кого началось распространение в WhatsApp сообщения о наркотическом опьянении.

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#здоровье #происшествия #школа

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