Благовещенцев приглашают обсудить дизайн-проекты благоустройства общественных пространств

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18 февраля в Благовещенске на набережной реки Амур пройдет народное обсуждение дизайн-проектов благоустройства общественных пространств. Мероприятие состоится в рамках масленичных гуляний.

Жители города смогут не только ознакомиться с разработанными дизайн-проектами, но и предложить свои идеи для их усовершенствования, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

По итогам сбора предложений, который проходил с 15 января по 9 февраля, в списке претендентов на реконструкцию в рамках программы «Городская среда» были выделены наиболее популярные территории. Общее число предложений, внесенных благовещенцами, составило 17 483. По итогам подсчета комиссия утвердила перечень общественных территорий для проведения рейтингового голосования. В итоговый перечень вошли семь территорий по наибольшему количеству поступивших предложений:

– сквер квартала 433 – в районе улицы Зеленой, 30 (3 082 предложения);

– парк квартала 400, парк Дружбы, граница которого проходит по улице Калинина – Новотроицкому шоссе (2 678 предложений);

– сквер с фонтаном квартала 408 в районе улицы Институтской – улицы Дьяченко и территория, прилегающая к филиалу ОКЦ («Харбин») (2 123 предложения);

– сквер с фонтаном квартала 65, площадь Ленина в районе улицы Пионерской – улицы Ленина – улицы Краснофлотской (1 721 предложение);

– сквер с фонтаном «Бабочка» квартала 42 в районе улицы 50-летия Октября, 26 (1 475 предложений);

– сквер 418 квартала АОБВЛ по улице Краснофлотской (1 124 предложения);

– сквер квартала 133 в районе переулка Крестьянский – улицы Мухина (976 предложений).

Разработка дизайн-проектов для данных участков уже завершена, а обсудить их горожане смогут 18 февраля в рамках масленичных гуляний. В 13:30 проекты презентуют на набережной Амура в районе детской площадки.

«На набережной реки Амур будут установлены баннеры с разработанными проектами. Для консультаций, пояснений и приема предложений по дизайн-проектам на месте будут работать специалисты управления архитектуры. Будет организована возможность письменной подачи замечаний или предложений по проектам, которые будут рассматриваться и учитываться при дальнейшей работе по благоустройству данных участков», – отметил начальник городского управления архитектуры и градостроительства Алексей Раханский.

На общественное рейтинговое голосование финальные варианты дизайн-проектов будут выставлены 18 марта. Проголосовать за общественную территорию можно будет на всех избирательных участках Благовещенска.