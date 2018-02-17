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17февраля
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сегодня, 12:18 3

Благовещенцев приглашают обсудить дизайн-проекты благоустройства общественных пространств

Благовещенцев приглашают обсудить дизайн-проекты благоустройства общественных пространств
Фото: fainaidea.com

18 февраля в Благовещенске на набережной реки Амур пройдет народное обсуждение дизайн-проектов благоустройства общественных пространств. Мероприятие состоится в рамках масленичных гуляний.

Жители города смогут не только ознакомиться с разработанными дизайн-проектами, но и предложить свои идеи для их усовершенствования, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

По итогам сбора предложений, который проходил с 15 января по 9 февраля, в списке претендентов на реконструкцию в рамках программы «Городская среда» были выделены наиболее популярные территории. Общее число предложений, внесенных благовещенцами, составило 17 483. По итогам подсчета комиссия утвердила перечень общественных территорий для проведения рейтингового голосования. В итоговый перечень вошли семь территорий по наибольшему количеству поступивших предложений:

– сквер квартала 433 – в районе улицы Зеленой, 30 (3 082 предложения);

– парк квартала 400, парк Дружбы, граница которого проходит по улице Калинина – Новотроицкому шоссе (2 678 предложений);

– сквер с фонтаном квартала 408 в районе улицы Институтской – улицы Дьяченко и территория, прилегающая к филиалу ОКЦ («Харбин») (2 123 предложения);

– сквер с фонтаном квартала 65, площадь Ленина в районе улицы Пионерской – улицы Ленина – улицы Краснофлотской (1 721 предложение);

– сквер с фонтаном «Бабочка» квартала 42 в районе улицы 50-летия Октября, 26 (1 475 предложений);

– сквер 418 квартала АОБВЛ по улице Краснофлотской (1 124 предложения);

– сквер квартала 133 в районе переулка Крестьянский – улицы Мухина (976 предложений).

Разработка дизайн-проектов для данных участков уже завершена, а обсудить их горожане смогут 18 февраля в рамках масленичных гуляний. В 13:30 проекты презентуют на набережной Амура в районе детской площадки.

«На набережной реки Амур будут установлены баннеры с разработанными проектами. Для консультаций, пояснений и приема предложений по дизайн-проектам на месте будут работать специалисты управления архитектуры. Будет организована возможность письменной подачи замечаний или предложений по проектам, которые будут рассматриваться и учитываться при дальнейшей работе по благоустройству данных участков», – отметил начальник городского управления архитектуры и градостроительства Алексей Раханский.

На общественное рейтинговое голосование финальные варианты дизайн-проектов будут выставлены 18 марта. Проголосовать за общественную территорию можно будет на всех избирательных участках Благовещенска.

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#конкурсы #строительство

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Комментарии
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  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    7 часов назад

    Как они себе это обсуждение представляют? Лишь бы деньги переводитьб на такую ерунду. Возможность себе урвать. НАХРЕН ЭТОТ ЦИРК? ))))

  • AmurLand

    AmurLand
    4 часа назад

    на набережной?=) это даже не весна и не осень. зима на дворе. небось ещё где-нибудь на самом ветреном месте

  • Myxira

    Myxira
    4 часа назад

    artur-cyrybko

    НАХРЕН ЭТОТ ЦИРК? ))))



    "Этот цирк" по разнарядке: организован по всей России и призван обеспечить явку на выборы. Видимо считается, что часть из тех, кто выдвинул предложение по благоустройству, либо поддержал имеющееся, кого достал существующий бардак, все же дойдет до избирательного участка, дабы поддержать интересующий проект. Ну и, по пути проголосует за президента.

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