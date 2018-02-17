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17февраля
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сегодня, 11:42 4

Более 90 миллионов рублей направят в Приамурье на поддержку предпринимателей

Более 90 миллионов рублей направят в Приамурье на поддержку предпринимателей
Фото: bgtrk.ru

Между правительством Амурской области и Минэкономразвития РФ было подписано соглашение о выделении федеральной субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства в регионе. Исходя из этого, общая сумма средств, которая в 2018 году будет направлена на создание инфраструктуры поддержки предпринимательства, составит 90 миллионов 366 тысяч рублей.

Сумма субсидии – 76 миллионов 811 тысяч рублей. Еще 13 миллионов 554 тысячи будет выделено из средств областного бюджета на софинансирование, сообщает пресс-служба министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области.

11 миллионов 216 тысяч рублей из общей суммы направят в моногорода – Райчихинск, Свободный, Белогорск и Тынду.

25 миллионов 740 тысяч рублей пойдут на докапитализацию Гарантийного фонда, а именно – на создание микрофинансовой организации.

14 миллионов 906 тысяч рублей будут направлены на создание Центра кластерного развития.

Также в течение года запланированы мероприятия по вовлечению молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в предпринимательство. На эти цели будет выделено 5 миллионов 218 тысяч рублей.

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#областная власть #финансы

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Комментарии
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  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    7 часов назад

    Деньги в трубу и по карманам. Так можно кратко все выше изложенное, коротко перевести. И кстати довольно часто. Насколько я помню уже писали про выделенные деньги и микро финансовая бодяга. Ну а молодняк будут загонять в дойные коровы. И потом доить будут по полной! Удачи!

  • ЕВАА2601

    ЕВАА2601
    4 часа назад

    лучше бы детский сад с бассейном построили, как в колхозе им .Ленина)

  • OT

    OT
    4 часа назад

    А если бизнесмен на все 90млн бизнес пожелает открыть?

    Вот мне не понятно о каком бизнесе рассчет финансовый?

    Тут -же сразу мол вон Ваньке за никчемный бизнес отвалили больше всех. И какой эксперт тут нужен? Продажный?

    Реальный пиар к выборам и на этом лежит рука едросов.

    Администраьтивный аппарат в действии.

  • Atlas

    Atlas
    4 часа назад

    Лучше бы сократили налоги на эти суммы. Собирать деньги с работающих бизнесов, чтобы раздать и распилить - вреднее действия трудно придумать.

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