Более 90 миллионов рублей направят в Приамурье на поддержку предпринимателей

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Между правительством Амурской области и Минэкономразвития РФ было подписано соглашение о выделении федеральной субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства в регионе. Исходя из этого, общая сумма средств, которая в 2018 году будет направлена на создание инфраструктуры поддержки предпринимательства, составит 90 миллионов 366 тысяч рублей.

Сумма субсидии – 76 миллионов 811 тысяч рублей. Еще 13 миллионов 554 тысячи будет выделено из средств областного бюджета на софинансирование, сообщает пресс-служба министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области.

11 миллионов 216 тысяч рублей из общей суммы направят в моногорода – Райчихинск, Свободный, Белогорск и Тынду.

25 миллионов 740 тысяч рублей пойдут на докапитализацию Гарантийного фонда, а именно – на создание микрофинансовой организации.

14 миллионов 906 тысяч рублей будут направлены на создание Центра кластерного развития.

Также в течение года запланированы мероприятия по вовлечению молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в предпринимательство. На эти цели будет выделено 5 миллионов 218 тысяч рублей.