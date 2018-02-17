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17февраля
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сегодня, 11:06 3

В Благовещенске школьник наелся «наркотических конфет»

В Благовещенске школьник наелся «наркотических конфет»
Фото: ngs42.ru

На днях в Благовещенске в больницу был доставлен ученик школы № 12. У учащегося подозревают отравление или ротавирусную инфекцию. Известно, что перед госпитализацией мальчик ел шоколадные конфеты.

Благовещенцы делятся в WhatsApp сообщением об инциденте в школе № 12. Якобы один из учеников был доставлен в больницу с рвотой и в «состоянии наркотического опьянения».

«В школе кто-то дал конфету, и он ее съел. Поговорите с детьми, чтобы ничего ни у кого не брали, даже у одноклассников. В этой же школе мальчику заплатили 100 рублей, чтобы он раздал конфеты детям. Будьте бдительны и донесите информацию до детей», – пишет неизвестный.

Как стало известно ИА «Амур.инфо», ученик съел на голодный желудок около 10 шоколадных конфет. Лакомство было куплено рядом со школой № 12. После этого он был доставлен в больницу. Медики сделают вывод о недуге ребенка, когда получат результаты анализов. Предварительно, мальчик отравился или подхватил ротавирусную инфекцию.

Просмотров всего: 4668

#здоровье #происшествия #школа

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Комментарии
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  • Владимир 5

    Владимир 5
    2 часа назад

    может просто аллергия на шоколад в больших обьемах желудок очистят и будет новый

  • Лена1967

    Лена1967
    1 час назад

    как можно без подтверждения такое писать ?

  • Немо

    Немо
    1 час назад

    Раньше, используя информацию из агентства ОБС, Амуринфо в конце заголовка хотя бы ставило знак вопроса.

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